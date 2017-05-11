Лукашенко не против восстановления сотрудничества с РФ в сфере калийных удобрений

МИНСК, 11 мая. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Президент Белоруссии Александр заявил, что не против восстановления сотрудничества с Россией в калийной сфере. Об этом он сказал на встрече с губернатором Ростовской области России Василием Голубевым.

"Мы за то, чтобы по-партнерски себя вести, договариваться …. И мы готовы договариваться, но не так как в свое время по калийным удобрениям: договорились пришли создали, а потом нас кинули, - отметил Лукашенко. - А сегодня Александр Александрович (посол РФ в Белоруссии, прим. ТАСС) ходит и в дверь стучит - давайте опять организовывать эту компанию, давайте, я не против. Только не надо выставлять те условия, которые мы не можем принять".

По его словам, сотрудничество с Россией в области калийных удобрений развалилось не по вине белорусской стороны. "Мы готовы ко всему, к конкуренции, к ведению бизнеса по-человечески, даже не по-партнерски, а по братски", - подчеркнул президент. По его словам, белорусы - "договороспособные люди". "Но только нам нужны четные условия сотрудничества", - сказал президент.

Касаясь сотрудничества в промышленности, он привел в пример "Гомсельмаш " и "Ростсельмаш", которые производят комбайны. "Надо понимать, что мы должны как партнеры договориться. Это наш общий рынок, и давить друг друга не надо. Если "Ростсельмаш" не видит возможности договориться, что нам остается делать конкурировать, и не только на ваших рынках, но и за пределами", - сказал президент.

"К чему это приведет, возьмите МАЗ и КамАЗ. Один хромает в Белоруссии, второй - полуостановился, работает ни шатко ни валко, я уже не говорю о зарубежье", - отметил он.

Лукашенко также подчеркнул, что совместный рынок огромный. "Зачем воевать, надо, чтобы оттуда (из-за рубежа) меньше техники приходило на наш рынок", - сказал Лукашенко. В свою очередь министр промышленности Белоруссии Виталий Вовк сообщил президенту, что достигнута договоренность до 5 июня разработать программу кооперации " Гомсельмаша" и "Ростсельмаша".