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Энергоблок № 4 Кольской АЭС отключен от сети из-за временного снижения нагрузки на станции

Экономика и бизнес
11 мая, 12:17 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 11, мая. /ТАСС

Энергоблоки № 2 и № 3 продолжают работу в штатном режиме

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МУРМАНСК, 11 мая. /ТАСС/. Нагрузка Кольской АЭС снижена с 11 по 18 мая в соответствии с диспетчерскими ограничениями. По этой причине энергоблок № 4 был планово отключен от сети 11 мая в 08:46 мск, сообщили на станции.

"11 мая, в соответствии с диспетчерскими ограничениями, из-за отключения транзитной линии 330 кВ Ондская ГЭС - Путкинская ГЭС нагрузка Кольской АЭС снижена до 840 МВт на период до 18 мая 2017 года. По этой причине энергоблок № 4 был отключен от сети в 08:46 мск", - сообщили в пресс-службе Кольской АЭС.

По данным пресс-службы, энергоблоки № 2 и № 3 станции работают в штатном режиме. Энергоблок № 1 находится в плановом ремонте. Радиационная обстановка в районе расположения Кольской АЭС и в 15-километровой зоне наблюдения не отличается от естественного природного фона.

Кольская АЭС расположена в 200 км к югу от Мурманска на берегу озера Имандра. Вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся четыре энергоблока с реактором типа ВВЭР мощностью 440 МВт каждый. Кольская АЭС является поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии.

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