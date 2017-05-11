Сбербанк начал обслуживать карты платежной системы UnionPay

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Сбербанк России приступил к обслуживанию карт международной платежной системы UnionPay в своей эквайринговой сети и устройствах самообслуживания. Кроме того, пользователям этих карт стали доступны бесконтактные платежи, говорится в пресс-релизе банка.
"До конца 2017 года мы планируем полностью подготовить к обслуживанию карт UnionPay не менее 130 тысяч торговых точек", - отметила старший управляющий директор Сбербанка Светлана Кирсанова.
Платежная система UnionPay, основанная в Китае в 2002 году, является самой быстроразвивающейся сетью в мире. В обращении находится свыше 6,5 млрд банковских карт, которые принимаются к оплате в 162 странах. Сеть обслуживания карт UnionPay превышает 2 млн банкоматов и более 41 млн торгово- сервисных предприятий во всем мире.
Ранее директор по развитию бизнеса UnionPay Се Ин сообщала журналистам, что в России с картами UnionPay уже работают около 300 тыс. терминалов и 40 тыс. банкоматов. К концу 2017 года планируется удвоить их количество.