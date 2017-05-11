Лукашенко не принимает претензий к качеству белорусской продукции

МИНСК, 11 мая. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что претензии российской стороны к качеству белорусских продуктов необоснованны. Об этом он сказал сегодня на встрече с губернатором Ростовской области России Василием Голубевым.

"Когда нас сегодня упрекают в том, что у нас продукты питания не те, это уже слишком. Белоруссия - единственная республика, которая сохранила ГОСТы, и мы их ужесточили. Они жестче, чем в Евросоюзе", - сказал Лукашенко. Он отметил, что это сделано, в том числе, после аварии на Чернобыльской АЭС.

"Сегодня у нас с предприятия, фермы не выйдет плохая продукция, ее сразу проверят и отбракуют", - сказал президент. По словам Лукашенко, когда он резко реагирует на претензии к белорусской продукции, это происходит не из-за его высокой эмоциональности. "Дело не в эмоциях, а в том, что это (модернизация АПК - прим. ТАСС) нам слишком дорого стоило", - сказал Лукашенко.

Он задался вопросом, "зачем ставить подножки", если Россия и Белоруссия создали единый рынок. По его словам, если белорусская сторона не нужна на российском рынке, то республика переориентирует экспортные потоки, к примеру, в Китай, Африку, Латинскую Америку. Однако, по словам Лукашенко, российская сторона заявляет, что заинтересована в белорусской продукции. "Тогда не мешайте торговать, а если с кем-то конкурируем, тогда надо честно конкурировать, у нас свободный рынок", - сказал президент.

В отношении продукции из третьих стран, в том числе санкционной, Лукашенко согласен с целесообразностью ее совместного контроля на границе. "Когда мы начали в этом плане контролировать ситуацию, она мгновенно поменялась", - напомнил президент.