Лукашенко предлагает Ростовской области создавать совместные сборочные производства

МИНСК, 11 мая. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Белоруссия готова создавать совместные сборочные производства на территории Ростовской области. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором области Василием Голубевым.

"Мы имеем сегодня возможность поставок в Ростовскую область товаров, продуктов, а также сельхозтехники. Мы можем пойти на то, чтобы создать у вас сборочные производства…, а у нас там нет сборочных производств автотракторной техники", - сказал Лукашенко.

По его словам, с учетом промышленного и инновационного потенциала Белоруссии и Ростовской области следует также проработать варианты активизации имеющихся производственно- кооперационных связей.

Перспективным Лукашенко видит сотрудничество в строительной и аграрной сферах. "Предприятие "Белгипродор" хорошо зарекомендовало себя во многих регионах России и готово поработать с Ростовской областью", - отметил президент.

По его словам, белорусы готовы делиться опытом работы по выращиванию зерновых и овощных культур, строительству молочнотоварных и зерносушильных комплексов. Особой темой для обсуждения, считает президент, может быть подготовка Ростова к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года.

Лукашенко подчеркнул, что в целом Ростовская область является одним из ключевых торгово-экономических партнеров Белоруссии среди российских регионов. По его словам, в 2016 году объем взаимной торговли увеличился более чем на 19% по сравнению с 2015 годом и составил около $340 млн. Он выразил уверенность, что если стороны будут действовать "настойчиво и системно, то в перспективе смогут выйти на полмиллиарда долларов товарооборота".