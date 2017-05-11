ГОРКИ, 11 мая. /ТАСС/. Задолженность за топливо и энергию перед предприятиями ТЭКа превышает 210 млрд рублей, надо подготовить предложения по решению проблемы. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Несколько слов о нашей трудной проблеме. Не хочу говорить вечной, хотя она конечно застарелая абсолютно. Это задолженность за топливо и энергию со стороны ресурсоснабжающих организаций. Сейчас она превышает 210 млрд рублей. Цифра немаленькая, нужно, чтобы министерства доложили свои предложения по решению этого вопроса", - сказал Медведев.

На заседании правительства рассматривается вопрос о прохождении осенне-зимнего периода 2016-2017 годов.

Глава кабмина утвердил порядок, по которому будет оцениваться готовность предприятий энергетики к осенне-зимнему сезону.

"Я утвердил специальный порядок, по которому будет оцениваться готовность предприятий электроэнергетики к отопительному сезону. Это постановление подписано вчера. Теперь такая оценка будет проводиться постоянно в течение всего годового цикла",- заявил премьер-министр.

По его словам, такая оценка будет проводиться в автоматизированном режиме на основе данных предприятий, на основе четких критериев. Кроме того, оценка будет проводиться на основе выводов готовности или неготовности оборудования и персонала в периоды максимальной нагрузки. Это позволит сделать оценку более точной и объективной.

Доклад о подготовке запасов топлива к следующему отопительному сезону в РФ должен быть представлен в правительство к середине сентября.

Премьер-министр отметил, что в решении правительства по этой теме есть ряд позиций, которые необходимо будет проконтролировать. "Установлен срок доклада по мониторингу накопления фактических запасов топлива в соответствии с нормативами - до 15 сентября текущего года. Я прошу это иметь в виду всех, кого это касается", - сказал Медведев.