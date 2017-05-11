Свыше 600 компаний станут участниками международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2017

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Участниками VIII Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2017, которая пройдет в Екатеринбурге 10-13 июля, станут 640 российских и иностранных компаний-экспонентов. Об этом сообщили организаторы выставки.

"В этом году главной темой ИННОПРОМ станет "Умное производство". Свое участие в ней подтвердили более 640 компаний-экспонентов, включая страны Европы, Азии и Америки", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что деловая программа ИННОПРОМ-2017 будет включать более 150 мероприятий. Планируется, что в форуме примут участие не менее 10 министров промышленности иностранных государств. Так, делегацию из Японии, которая выступает страной-партнером выставки, возглавит министр экономики, промышленности и торговли Японии Хиросигэ Сэко. В составе японской делегации в Екатеринбурге рассчитывают принять более 500 человек.

"ИННОПРОМ-2017 должен стать эффективным инструментом стимулирования зарубежных компаний к расширению проектов, направленных на локализацию производств в России. Тем более, что в этом году число иностранных гостей будет особенно велико - мы ожидаем, что на выставке будут представлены более 90 стран мира: две трети одних только экспонентов - иностранные компании", - приводятся в сообщении слова директора выставки Екатерины Егорычевой.

ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге с 2010 года. В 2016 году выставку посетили около 50 тыс. человек, более половины из которых (60%) - профессиональная аудитория. Оператор выставки - компания "Бизнес Ивент", входящая в ГК "Формика".