Суд отложил до 6 июня заседание по искам "Трансстроя" к властям Петербурга за депо "Южное"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отложил разбирательство по делу о контракте на строительство метродепо "Южное", в рамках которого корпорация "Трансстрой" требует с подведомственной городу "Дирекции транспортного строительства" 413 млн рублей, сообщается в картотеке арбитражных дел.

"Судебное заседание отложено до 6 июня", - сказано в определении. Причины на сайте не указаны.

Ранее сообщалось, что власти Петербурга решили расторгнуть контракт с корпорацией "Трансстрой" на строительство метродепо "Южное" за 6,6 млрд рублей из-за того, что подрядчик не освоил аванс на сумму почти 360 млн рублей, а также не устранил недостатки на объекте и нарушил сроки сдачи. Корпорация "Трансстрой" подала в арбитраж два иска, связанные с разрывом контракта на депо "Южное", к подведомственному администрации Санкт-Петербурга учреждению "Дирекции транспортного строительства" на сумму 413 млн рублей. Разбирательство по разрыву контракта в одностороннем порядке приостановлено.

Новое депо

Электродепо "Южное" станет первым метродепо, построенным в Санкт- Петербурге за последние 15 лет, и одним из крупнейших в России. Объект предназначен для обслуживания, ремонта и хранения подвижного состава. Депо "Южное" входит во вторую очередь строительства Фрунзенского радиуса в южной части петербургского метрополитена. Оно появится на территории площадью 356,8 тыс. кв. м в створе Бухарестской улицы за кольцевой автодорогой. Всего в ближайшие годы на Фрунзенском радиусе (от станции метро "Международная" вниз) планируется построить станции "Проспект Славы", "Дунайский проспект" и "Шушары" с депо.

"Трансстрой" в Петербурге

Корпорация "Трансстрой", ранее связываемая с Олегом Дерипаской, в 2014 году вышла на рынок строительства метрополитена в Петербурге, выиграв конкурс на проектирование и строительство депо "Южное". "Трансстрой" тогда предложил выполнить работы за 6,631 млрд рублей. До прихода "Трансстроя" строительством метрополитена в Петербурге занимался единственный участник рынка - местный "Метрострой". За последнее время власти расторгают уже второй крупный контракт с "Трансстроем".

Стадион

В июле администрация Петербурга объявила о расторжении контракта на достройку стадиона "Санкт-Петербург" (ранее "Зенит-Арена") с генподрядчиком - компанией "Инжтрансстрой- СПб" (дочерняя компания "Трансстроя") и передала в правоохранительные органы информацию о дефиците в 2,5 млрд рублей, который не смог объяснить генподрядчик. Работы в 2016 году выполнены только на 1,2 млрд рублей из запланированных 5,5 млрд рублей. Бывший генеральный подрядчик 26 августа завершил передачу площадки стадиона и набора документов по выполненным работам властям города.

Новым генподрядчиком по достройке стадиона и прилегающих территорий стала петербургская компания "Метрострой". Впоследствии бывший генподрядчик "Инжтрасстрой-СПб" подал иски к властям города с целью оспорить односторонний разрыв контракта и вернуть невыплаченный аванс. Администрация подала ответные иски к бывшему генподрядчику.