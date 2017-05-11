Глава ВТБ24 считает надуманной проблему с ипотекой при сносе пятиэтажек в Москве

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Президент, председатель правления банка ВТБ24 Михаил Задорнов считает надуманной проблему сноса жилья, которое было взято в ипотеку в рамках столичной программы реновации.
"С точки зрения ипотеки нет никаких проблем, в том числе с точки зрения технической. Росреестр в среднем регистрирует в Москве сделку за пять дней, по стране в среднем у нас регистрация ипотечной сделки - семь дней. С точки зрения самой технологии нет никакой проблемы, она надумана", - заявил Задорнов на пресс-конференции, комментируя законопроект о реновации жилого фонда в Москве.
Он пояснил, что при сносе старого жилья, взятого в ипотеку, будет проводиться процедура замены закладной.
"Проблем с ипотекой здесь не будет никакой, есть четкая процедура замены закладной. Я также уверяю, что квартиры в пятиэтажках в Москве не являются значительной долей портфеля ипотечных кредитов, потому что в основном ипотека, особенно в последние годы, это новое жилье, это не менее трети. А если мы говорим о "вторичке", то пятиэтажки играют очень небольшую роль", - сказал Задорнов.
Столичные власти объявили о масштабной программе сноса пятиэтажек в феврале 2017 года, после того, как президент России Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести столичные хрущевки, а на их месте построить новые дома.
Программа рассчитана минимум на 10-15 лет и может затронуть до 8 тыс. домов общей площадью 25 млн кв. м. Проект оценивается в 3,5 трлн рублей.
Пока в списке для голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов - 4,5 тыс. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы. Чтобы дом снесли, необходима поддержка этого решения со стороны двух третей собственников квартир.
Законопроект о реновации уже прошел первое чтение. Ко второму чтению документа депутаты подготовили поправки, которые, в частности, предполагают, что жители должны будут получать равноценное или равнозначное жилье.