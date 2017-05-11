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ВСС: отсрочка по требованиям к рейтингам сохранит 80% облигаций в портфеле страховщиков

Экономика и бизнес
11 мая, 14:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

Страховщики рассчитывают, что решение по отсрочке будет принято и в отношении акций эмитентов, а не только облигаций, заявили во Всероссийском союзе страховщиков

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Решение Банка России отсрочить на год требования к рейтингам эмитентов, чьи ценные бумаги страховщикам разрешено держать в своих портфелях, сохранит порядка 80% облигаций в структуре активов и резервов страховщиков. Такую оценку озвучил через пресс-службу президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

Страховщики рассчитывают, что решение по отсрочке будет принято и в отношении акций эмитентов, а не только облигаций, добавил он.

Банк России опубликовал 10 мая два проекта указаний, которые продлевают до 30 июня 2018 года срок, до которого страховые компании могут держать в своих портфелях отдельные ценные бумаги эмитентов без рейтинга Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) и "Эксперт РА" (сейчас указания находятся на регистрации в Минюсте). Акты ЦБ касаются государственных ценных бумаг субъектов РФ и муниципальных ценных бумаг, а также иных облигаций (не относящихся к государственным ценным бумагам РФ и ипотечным облигациям), приобретенными до 14 июля 2017 года. На акции отсрочка не распространяется.

В апреле глава департамента страхового рынка ЦБ Игорь Жук заявлял, что страховщики должны перевести активы (депозиты и ценные бумаги) на 237 млрд рублей из банков и компаний, не имеющих рейтингов АКРА и "Эксперт РА" до 14 июля 2017 года - с этого дня для регуляторных целей в страховой отрасли будут легитимны рейтинги только этих двух агентств.

Под риском оказались в том числе и облигации эмитентов из разряда "голубых фишек", которые имеют рейтинги международных агентств, отметил Юргенс. Не все они успеют получить необходимый рейтинг в сжатые сроки из-за образовавшейся очереди за получением рейтинга в национальных агентствах и сужением списка таких агентств, указывает он.

"Мы считаем, что отсрочка на год даст возможность эмитентам получить рейтинги, и страховщикам не понадобится "перекладываться" в другие бумаги", - заявил президент ВСС, отметив, что по мере получения рейтингов эмитентами сумма оказавшихся под риском активов может уменьшиться в разы.

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