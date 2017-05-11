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СПК на арктическом острове Колгуев вынужден перейти с оленеводства на рыболовство

Экономика и бизнес
11 мая, 15:17 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 11, мая. /ТАСС

Сельхозкооператив лишился оленей в результате массового падежа в 2012 году

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АРХАНГЕЛЬСК, 11 мая. /ТАСС/. Сельхозкооператив (СПК) "Колгуевский" планирует перейти с оленеводства на рыболовство после того, как на острове Колгуев в Баренцевом море, где он ведет свою хозяйственную деятельность, прошел массовый падеж оленей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа, в состав которого входит остров Колгуев.

"После закрытия хозяйством задолженностей оно будет перерегистрировано в крестьянское (фермерское) хозяйство с новым основным видом деятельности - рыболовством", - сообщает пресс-служба со ссылкой на председателя СПК Альберта Ардеева.

На сегодняшний день задолженность СПК по обязательным платежам составляет около 2,7 млн рублей. Одним из возможных вариантов покрытия долгов является продажа имеющихся активов.

На Колгуеве есть возможность добывать треску, пикшу, навагу, камбалу, сельдь. Сырье промышленники намерены сдавать недропользователям, работающим на острове, договоренность об этом уже есть с одной из организаций, которая планирует кормить свежевыловленной рыбой вахтовиков на своем месторождении. Помимо рыбодобычи работники СПК "Колгуев" смогут заниматься сбором дикоросов и штормовых выбросов ламинарии (морской капусты).

С 2012 года в течение двух зим на Колгуеве наблюдался массовый падеж оленей, в результате которого многотысячное стадо вымерло почти полностью, в том числе лишилось оленей и СПК "Колгуевский". Поголовье оленей на Колгуеве на конец 2014 года составляло 153 оленя, причем практически все из них (145) - женские особи. По предварительным данным, на острове обитает от 250 до 500 оленей.

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