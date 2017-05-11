МГТУ им. Баумана выиграл конкурс на поставку "электронных урн" Центризбиркому

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Конкурс на производство комплексов обработки избирательных бюллетеней нового поколения (КОИБ-2017) выиграл Московский государственный технический университет (МГТУ) имени Н.Э. Баумана, он готов поставить Центризбиркому РФ 2 тыс. "электронных урн" за 397,8 млн рублей. Информация о результатах тендера размещена на сайте единой информационной системы в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд.
Тендер был объявлен в середине апреля. Как сообщил тогда ТАСС член ЦИК Антон Лопатин, сначала ведомство планирует закупить 2 тыс. комплексов, а в июне объявить второй конкурс на поставку ориентировочно 3 тыс. КОИБов.
Начальная цена закупки, установленная ЦИК, составляла 414 млн 400 тыс. рублей. В результате электронного аукциона наименьшую стоимость изготовления КОИБов предложил МГТУ имени Н. Э. Баумана - 397 млн 824 тыс. рублей. На втором месте оказалась компания "Тегрус", предложившая изготовить КОИБы-2017 за 399 млн 896 тыс. рублей.
Ранее в ЦИК сообщали, что начальная цена за один КОИБ составляет 207 тыс. рублей. Исходя из предложенной МГТУ суммы контракта, один КОИБ будет стоить около 199 тыс. рублей.
В настоящее время в распоряжении ЦИК есть 5,8 тыс. КОИБов. В 2011-2012 годах ведомство покупало эти комплексы по 110 тыс. рублей. Ранее в ЦИК неоднократно подчеркивали, что КОИБы-2017 будут закупаться на сэкономленные на думской кампании более 550 млн рублей. Кроме того, в ведомстве сообщали, что власти Москвы и Московской области уже изъявили готовность купить КОИБы за региональные средства.
Как сообщил ранее Лопатин, первые 50 КОИБов должны быть поставлены в августе. Их протестируют на региональных и муниципальных выборах 10 сентября. Вся первая партия должна быть готова до конца года, а уже к президентским выборам в марте 2018 года общее число КОИБов планируется удвоить.