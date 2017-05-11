Лейбористы предлагают национализировать почту, ж/д и энергетические компании

ЛОНДОН, 11 мая. /ТАСС/. Лейбористская партия Великобритании намерена базировать свою предвыборную программу на идее частичной национализации энергетической отрасли, железных дорог и почты, сообщает The Guardian со ссылкой на проект манифеста, который в четверг должен рассматриваться на заседании руководства партии.

Согласно проекту манифеста, который в результате утечки был получен СМИ до согласования с исполнительным комитетом партии и теневым кабинетом, в отношении энергетического рынка программа предусматривает не тотальную национализацию, а меры аналогичные тем, которые были приняты в Германии с целью снижения зависимости экономики от нескольких доминирующих компаний.

Проект манифеста также предлагает ввести временные ограничения на размер предельных тарифов на электричество на период разработки "более справедливой системы ценообразования для потребителей". Тем не менее, согласно документу, возврат энергетики в госсобственность должен стать приоритетом долгосрочной национальной политики с тем, чтобы обеспечить развитие альтернативной энергетики, производство энергии из возобновляемых источников, а также ее доступность для потребителей.

Документ предусматривает взятие под контроль центрального правительства естественных монополий - операторов распределительных сетей - и создание по меньшей мере одной государственной энергетической компании в каждом регионе Великобритании.

Лидер оппозиции Джереми Корбин строит предвыборную программу Лейбористской партии на идее возврата в государственную собственность ключевых отраслей промышленности с тех пор, как партия проиграла выборы в 2015 году. В августе прошлого года, когда Британию парализовала новая волна забастовок железнодорожников, он заявлял, что преодоление кризиса в железнодорожной отрасли возможно "только через возвращение железных дорог в государственную собственность по истечении срока действующих контрактов". Он отметил, что это мнение разделяют и некоторые политики из числа правящей партии.

Согласно исследованию, проведенному в прошлом году по заказу Британского конгресса профсоюзов, национализация железных дорог позволит сократить тарифы на пассажирские перевозки на 10%.