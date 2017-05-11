Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.05:
$ 57.12
€ 62.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лейбористы предлагают национализировать почту, ж/д и энергетические компании

Экономика и бизнес
11 мая, 14:28 UTC+3

Британская оппозиционная партия также хочет ввести временные ограничения на размер предельных тарифов на электричество на период разработки "более справедливой системы ценообразования"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 11 мая. /ТАСС/. Лейбористская партия Великобритании намерена базировать свою предвыборную программу на идее частичной национализации энергетической отрасли, железных дорог и почты, сообщает The Guardian со ссылкой на проект манифеста, который в четверг должен рассматриваться на заседании руководства партии.

Согласно проекту манифеста, который в результате утечки был получен СМИ до согласования с исполнительным комитетом партии и теневым кабинетом, в отношении энергетического рынка программа предусматривает не тотальную национализацию, а меры аналогичные тем, которые были приняты в Германии с целью снижения зависимости экономики от нескольких доминирующих компаний.

Проект манифеста также предлагает ввести временные ограничения на размер предельных тарифов на электричество на период разработки "более справедливой системы ценообразования для потребителей". Тем не менее, согласно документу, возврат энергетики в госсобственность должен стать приоритетом долгосрочной национальной политики с тем, чтобы обеспечить развитие альтернативной энергетики, производство энергии из возобновляемых источников, а также ее доступность для потребителей.

Документ предусматривает взятие под контроль центрального правительства естественных монополий - операторов распределительных сетей - и создание по меньшей мере одной государственной энергетической компании в каждом регионе Великобритании.

Лидер оппозиции Джереми Корбин строит предвыборную программу Лейбористской партии на идее возврата в государственную собственность ключевых отраслей промышленности с тех пор, как партия проиграла выборы в 2015 году. В августе прошлого года, когда Британию парализовала новая волна забастовок железнодорожников, он заявлял, что преодоление кризиса в железнодорожной отрасли возможно "только через возвращение железных дорог в государственную собственность по истечении срока действующих контрактов". Он отметил, что это мнение разделяют и некоторые политики из числа правящей партии.

Согласно исследованию, проведенному в прошлом году по заказу Британского конгресса профсоюзов, национализация железных дорог позволит сократить тарифы на пассажирские перевозки на 10%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минфин: применение пониженного акциза к иностранному вину незаконно
2
Фотокорреспондент ТАСС на встрече Лаврова и Трампа осуществлял функции фотографа МИД РФ
3
Песков: Лавров привез Трампу послание от Путина
4
Кубань готова направить Украине учебники по истории и географии региона
5
Ловивший покемонов в храме Екатеринбурга блогер получил условный срок
6
Россия не намерена участвовать в докапитализации ЕБРР
7
В ЦИК объяснили высокие доходы Памфиловой в 2016 году продажей дома
Темы дня
Загрузка...
Реклама