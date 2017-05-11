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В Якутии нашли алмаз массой 83,5 карата

Экономика и бизнес
11 мая, 15:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

Компания "Алроса" добыла кристалл на трубке "Юбилейная" Айхальского горно-обогатительного комбината

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Акционерная компания "Алроса", крупнейшая в мире по объемам добычи алмазов, добыла кристалл массой 83,5 карата на трубке "Юбилейная" Айхальского горно-обогатительного комбината в Якутии. Об этом говорится в сообщении компании.

"Кристалл в форме октаэдра с полупрозрачным желтым оттенком добыт на Обогатительной фабрике №14 трубки "Юбилейная" и имеет размеры 24,0 х 15,0 х 17, 0 мм. В объеме камня есть включения сульфидов, оливинов с тензорными трещинами и пиропа в промежуточной и центральной зоне", - отмечается в сообщении.

Разработка трубки "Юбилейная" ведется открытым способом с 1989 года. На это месторождение приходится основной объем добычи Айхальского ГОКа. Запасы "Юбилейной" по международным стандартам оценены в 95 млн карат алмазного сырья и обеспечивают добычу алмазного сырья до 2035 года. Доля трубки в общей добыче алмазов "Алросы" в 2016 году составила 25%.

Айхальский горно-обогатительный комбинат осуществляет добычу алмазов на следующих объектах: карьеры "Юбилейный" и "Комсомольский", подземный рудник "Айхал". В 2016 году в Айхальском ГОКе добыто 12,2 млн каратов алмазов.

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