Агентство по техразвитию введет кредитование компаний, планирующих экспорт товаров ОПК

УФА, 11 мая. /ТАСС/. Агентство по технологическому развитию разработает линейку кредитов для частных компаний, которые будут совместно с предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) выпускать продукцию для экспорта. Об этом сообщил в четверг первый заместитель гендиректора агентства Вадим Куликов на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в Уфе.

"Мы разрабатываем линейку кредитов, которые будут выдаваться не предприятиям ОПК, а частным компаниям, которые будут совместно с предприятиями ОПК утилизировать мощности, выпускать конкурентноспособную продукцию с прицелом на экспорт. Такие программы будут иметь большее покрытие - до 70-75%, и больший лимит - 500-700 млн рублей", - сказал он.

Агентство по технологическому развитию учреждено правительством РФ в 2016 году. Основная задача организации - содействие российским предприятиям во внедрении технологических решений мирового уровня с целью достижения конкурентоспособности отечественной продукции.

ПМЭФ пройдет 1-3 июня. Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Петербургского международного экономического форума. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.