Паспорта сделок для экспортеров и импортеров могут отменить в ближайшие 1-2 месяца

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Минфин прорабатывает вопрос о полной отмене паспорта сделок при совершении валютных операций как для экспортеров, так и для импортеров. Отмена может произойти в течение ближайших 1-2 месяцев. Об этом ТАСС сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

"По итогам встречи президента РФ с представителями бизнеса Новгородской области прорабатывается вопрос о полной отмене паспорта сделки при совершении валютных операций с нерезидентами как для экспортеров, так и импортеров. Если данное решение будет реализовано, необходимости в установлении лимита суммы сделки не будет", - сообщил ТАСС Моисеев.

Концепция реализации отмены паспорта сделки согласована ЦБ РФ, Минфином России, ФТС России и ФНС России. Предполагается, что мероприятия, которые приведут к полной отмене паспортов сделок, будут реализованы в ближайшие 1-2 месяца, уточнил замминистра.

В рамках концепции документооборот между таможней и банком будет осуществлять банк без участия экспортера, пояснил Моисеев. Таким образом, экспортер должен будет в заявительном порядке в момент осуществления операции передавать реквизиты экспортного контракта и в дальнейшем показывать его. Импортер же должен будет показать банку только внешнеторговый контракт. Кроме справки о валютной операции, осуществляющейся всеми участниками внешнеторговой деятельности, которая используется для целей организации государственной статистики, никаких других документов, ни от экспортеров, ни от импортеров требоваться не будет.

"При этом экспортеры, чьи суммы внешнеторгового контракта составляют меньше 1 тыс. долларов, уже сейчас могут не предоставлять внешнеторговый контракт. Это, в первую очередь, сделано для упрощения условий ведения малого бизнеса, реализующего товары через интернет-магазины", - сказал замминистра ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил повысить порог стоимости контракта, начиная с которой требуется оформлять паспорт сделки. Таким образом он поддержал новгородских предпринимателей, которые обозначили такую проблему в своей работе.

На встрече президента с представителями деловых и потребительских общественных организаций Новгородской области ее участники рассказали, что паспорт сделки в настоящее время открывается при контракте на небольшую по меркам бизнеса сумму, что забюрокрачивает работу деловых кругов. Они попросили снять эту ответственность с экспортера и формировать паспорт в автоматическом режиме, что может делать банк.

Глава Минфина Антон Силуанов пояснил, что в правительстве был рассмотрен этот вопрос, и планка, с которой открывается паспорт сделки, была поднята с $50 тыс. до $75 тыс.