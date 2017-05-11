ЕБРР в 2016 году сократил инвестиции в экономику Украины на 42%

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КИЕВ, 11 мая. /ТАСС/. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2016 году сократил объем инвестиций в экономику Украины на 41,73% - до €581 млн с €997 млн в 2015 году. Об этом говорится в отчете банка за минувший год.
"ЕБРР оставался ведущим инвестором и инициатором реформ на Украине на фоне сохраняющихся в этой стране серьезных проблем. В 2016 году на Украину было осуществлено инвестиций на €581 млн, а в 2015 году - на €997 млн", - отмечается в отчете банка.
За последние три года банк финансировал на Украине около 100 проектов на общую сумму €3 млрд. В марте руководство банка заявляло, что ЕБРР планирует инвестиционный портфель еще на €1 млрд в течение ближайших нескольких лет.
ЕБРР работает на украинском рынке с 1993 года в рамках 370 проектов. Общий объем инвестирования ЕБРР в украинскую экономику на конец 2016 года составил €12,358 млрд.