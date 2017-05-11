Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.05:
$ 57.12
€ 62.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЕБРР в 2016 году сократил инвестиции в экономику Украины на 42%

Экономика и бизнес
11 мая, 16:00 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 11, мая. /ТАСС

В марте руководство банка заявляло, что в течение ближайших нескольких лет планирует инвестировать на проекты Киева еще €1 млрд

Поделиться
Материал из 1 страницы
© REUTERS/Anatolii Stepanov

КИЕВ, 11 мая. /ТАСС/. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2016 году сократил объем инвестиций в экономику Украины на 41,73% - до €581 млн с €997 млн в 2015 году. Об этом говорится в отчете банка за минувший год.

СПЕЦПРОЕКТ

Украина: независимость реальная или формальная?

К чему пришла страна за 25 лет со дня провозглашения независимости - в подборке материалов ТАСС

"ЕБРР оставался ведущим инвестором и инициатором реформ на Украине на фоне сохраняющихся в этой стране серьезных проблем. В 2016 году на Украину было осуществлено инвестиций на €581 млн, а в 2015 году - на €997 млн", - отмечается в отчете банка.

За последние три года банк финансировал на Украине около 100 проектов на общую сумму €3 млрд. В марте руководство банка заявляло, что ЕБРР планирует инвестиционный портфель еще на €1 млрд в течение ближайших нескольких лет.

ЕБРР работает на украинском рынке с 1993 года в рамках 370 проектов. Общий объем инвестирования ЕБРР в украинскую экономику на конец 2016 года составил €12,358 млрд.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ловивший покемонов в храме Екатеринбурга блогер получил условный срок
2
Украина подаст апелляцию по судебному спору с РФ по евробондам на $3 млрд
3
Фотокорреспондент ТАСС на встрече Лаврова и Трампа осуществлял функции фотографа МИД РФ
4
Google оплатила административный штраф в размере 438 млн руб.
5
ФСБ задержала в Петербурге одного из руководителей университета Бонч-Бруевича
6
Кубань готова направить Украине учебники по истории и географии региона
7
Песков: Лавров привез Трампу послание от Путина
Темы дня
Загрузка...
Реклама