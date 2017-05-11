Новый легкий российский вертолет создают в кооперации с Европой

Эксперт: Овечкин долгие годы тащит "Вашингтон" на себе, критиковать его игру проще всегоСпорт 11 мая, 16:40
МЧС России усиливает группировку по борьбе с паводком в Тюменской областиНовости Урала 11 мая, 16:39
Додон 9 мая обсудил с Путиным активизацию двустороннего сотрудничестваМеждународная панорама 11 мая, 16:37
РФС оштрафовал тренера "Спартака" Карреру за неявку на флеш-интервью и пресс-конференциюСпорт 11 мая, 16:34
Сорокин: матчи Кубка конфедераций в любом случае пройдут на стадионе "Санкт-Петербург"Спорт 11 мая, 16:18
Украина подаст апелляцию по судебному спору с РФ по евробондам на $3 млрдЭкономика и бизнес 11 мая, 16:13
Объявлен состав сборной России по хоккею на матч ЧМ с датчанамиСпорт 11 мая, 16:10
Этап серии Гран-при ФИДЕ World Chess 2017 завтра открывается в МосквеНовости агентства 11 мая, 16:07
РФ покажет на вертолетной выставке в Москве новый беспилотник ЮРИКАрмия и ОПК 11 мая, 16:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Новый российский легкий многоцелевой вертолет создается при участии ведущих европейских компаний. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех).
"В создании основных систем вертолета, которые разрабатываются с учетом международных норм и требований по безопасности, принимают участие ведущие российские и европейские компании. В дальнейшем производство планируется разместить на Улан-Удэнском авиационном заводе", - сказали в пресс-службе.
В холдинге пояснили, что европейские компании участвуют в качестве поставщиков первого уровня. "Смысл участия западных компаний в том, что вертолет будет получать международный сертификат типа. Машина ориентирована как на российский, так и на экспортные рынки, где и прогнозируется основная доля потребительского спроса", - уточнили в пресс- службе.
В компании сообщили, что головным разработчиком нового легкого вертолета является компания "ВР-Технологии", входящая в состав холдинга. Ее специалисты будут работать над современным внешним обликом и интерьером вертолета совместно с известными итальянскими дизайнерами.
Ранее сообщалось, что "Вертолеты России" разрабатывают новый легкий многоцелевой вертолет массой до двух тонн, начало производства которого намечено на 2020-2021 годы. Машина будет выполнена с использованием соосной схемы несущих винтов. Максимальная взлетная масса вертолета составит 1600 кг, дальность полета - 760 км. Вертолет сможет брать на борт до пяти человек или 730 кг полезной нагрузки. Крейсерская скорость машины составит 230 км/ч, а практический потолок - 6100 м.