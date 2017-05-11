Новый легкий российский вертолет создают в кооперации с Европой

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Новый российский легкий многоцелевой вертолет создается при участии ведущих европейских компаний. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех).

"В создании основных систем вертолета, которые разрабатываются с учетом международных норм и требований по безопасности, принимают участие ведущие российские и европейские компании. В дальнейшем производство планируется разместить на Улан-Удэнском авиационном заводе", - сказали в пресс-службе.

В холдинге пояснили, что европейские компании участвуют в качестве поставщиков первого уровня. "Смысл участия западных компаний в том, что вертолет будет получать международный сертификат типа. Машина ориентирована как на российский, так и на экспортные рынки, где и прогнозируется основная доля потребительского спроса", - уточнили в пресс- службе.

В компании сообщили, что головным разработчиком нового легкого вертолета является компания "ВР-Технологии", входящая в состав холдинга. Ее специалисты будут работать над современным внешним обликом и интерьером вертолета совместно с известными итальянскими дизайнерами.

Ранее сообщалось, что "Вертолеты России" разрабатывают новый легкий многоцелевой вертолет массой до двух тонн, начало производства которого намечено на 2020-2021 годы. Машина будет выполнена с использованием соосной схемы несущих винтов. Максимальная взлетная масса вертолета составит 1600 кг, дальность полета - 760 км. Вертолет сможет брать на борт до пяти человек или 730 кг полезной нагрузки. Крейсерская скорость машины составит 230 км/ч, а практический потолок - 6100 м.