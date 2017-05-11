Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.05:
$ 57.12
€ 62.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Компания группы "Росатом" планирует производить в Москве препараты для химиотерапии

Экономика и бизнес
11 мая, 16:11 UTC+3 УФА УФА 11, мая. /ТАСС

Планируется, что не менее 30% производимых медицинских препаратов будут уходить на экспорт, рассказал первый заместитель гендиректора Агентства по технологическому развитию Вадим Куликов

Поделиться
Материал из 1 страницы

УФА, 11 мая. /ТАСС/. Корпорация ТВЭЛ, входящая в группу "Росатом", планирует совместно с Агентством по технологическому развитию запустить в Москве производство фармацевтических препаратов для химиотерапии. Об этом сообщил первый заместитель гендиректора Агентства Вадим Куликов на выездной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в Уфе.

"Корпорация ТВЭЛ, входящая в группу "Росатом", совместно с Агентством планирует в Москве производить фармпрепараты. Мы выделяем в пользование (участок - прим. ТАСС) в 13 тыс. квадратных метров, некоторую часть инвестиций и будем также помогать со сбытом. Но главную скрипку играет частная компания, она еще не выбрана, выборы будут происходить в июне-июле. Мы настаиваем на экспортной составляющей - не менее 30% производимых медицинских препаратов должны уходить на экспорт", - пояснил Куликов.

По его словам, создание нового производства будет способствовать импортозамещению препаратов, в частности для химиотерапии. "В России ничего на эту тему не производится, у нас и собственный рынок большой и экспортный потенциал большой", - добавил Куликов.

Агентство по технологическому развитию учреждено правительством РФ в 2016 году. Основная задача организации - содействие российским предприятиям во внедрении технологических решений мирового уровня с целью достижения конкурентоспособности отечественной продукции.

ПМЭФ пройдет с 1 по 3 июня. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ПМЭФ-2017 Процесс импортозамещения в РФ
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ловивший покемонов в храме Екатеринбурга блогер получил условный срок
2
Украина подаст апелляцию по судебному спору с РФ по евробондам на $3 млрд
3
Фотокорреспондент ТАСС на встрече Лаврова и Трампа осуществлял функции фотографа МИД РФ
4
Google оплатила административный штраф в размере 438 млн руб.
5
ФСБ задержала в Петербурге одного из руководителей университета Бонч-Бруевича
6
Кубань готова направить Украине учебники по истории и географии региона
7
Песков: Лавров привез Трампу послание от Путина
Темы дня
Загрузка...
Реклама