Компания группы "Росатом" планирует производить в Москве препараты для химиотерапии

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УФА, 11 мая. /ТАСС/. Корпорация ТВЭЛ, входящая в группу "Росатом", планирует совместно с Агентством по технологическому развитию запустить в Москве производство фармацевтических препаратов для химиотерапии. Об этом сообщил первый заместитель гендиректора Агентства Вадим Куликов на выездной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в Уфе.
"Корпорация ТВЭЛ, входящая в группу "Росатом", совместно с Агентством планирует в Москве производить фармпрепараты. Мы выделяем в пользование (участок - прим. ТАСС) в 13 тыс. квадратных метров, некоторую часть инвестиций и будем также помогать со сбытом. Но главную скрипку играет частная компания, она еще не выбрана, выборы будут происходить в июне-июле. Мы настаиваем на экспортной составляющей - не менее 30% производимых медицинских препаратов должны уходить на экспорт", - пояснил Куликов.
По его словам, создание нового производства будет способствовать импортозамещению препаратов, в частности для химиотерапии. "В России ничего на эту тему не производится, у нас и собственный рынок большой и экспортный потенциал большой", - добавил Куликов.
Агентство по технологическому развитию учреждено правительством РФ в 2016 году. Основная задача организации - содействие российским предприятиям во внедрении технологических решений мирового уровня с целью достижения конкурентоспособности отечественной продукции.
ПМЭФ пройдет с 1 по 3 июня. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.