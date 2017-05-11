Украина подаст апелляцию по судебному спору с РФ по евробондам на $3 млрд

НИКОСИЯ, 11 мая. /ТАСС/. Украина в начале июня подаст апелляцию по судебному спору с РФ по евробондам на $3 млрд. Об этом сообщил журналистам министр финансов Украины Александр Данилюк.

"Украина в начале июня подаст апелляцию по судебному спору с Россией", - сказал министр.