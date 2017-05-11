Российские авиакомпании увеличили перевозку пассажиров в апреле на 24%

Эксперт: Овечкин долгие годы тащит "Вашингтон" на себе, критиковать его игру проще всегоСпорт 11 мая, 16:40
МЧС России усиливает группировку по борьбе с паводком в Тюменской областиНовости Урала 11 мая, 16:39
Додон 9 мая обсудил с Путиным активизацию двустороннего сотрудничестваМеждународная панорама 11 мая, 16:37
РФС оштрафовал тренера "Спартака" Карреру за неявку на флеш-интервью и пресс-конференциюСпорт 11 мая, 16:34
Сорокин: матчи Кубка конфедераций в любом случае пройдут на стадионе "Санкт-Петербург"Спорт 11 мая, 16:18
Украина подаст апелляцию по судебному спору с РФ по евробондам на $3 млрдЭкономика и бизнес 11 мая, 16:13
Объявлен состав сборной России по хоккею на матч ЧМ с датчанамиСпорт 11 мая, 16:10
Этап серии Гран-при ФИДЕ World Chess 2017 завтра открывается в МосквеНовости агентства 11 мая, 16:07
РФ покажет на вертолетной выставке в Москве новый беспилотник ЮРИКАрмия и ОПК 11 мая, 16:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Российские авиакомпании в апреле 2017 г. увеличили перевозку пассажиров на 24,1% по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 г. - до 7,39 млн. Как следует из материалов Росавиации, за январь - апрель 2017 г. авиаперевозки выросли на 20,6% - до 27,09 млн пассажиров.
Пассажирооборот российских авиакомпаний в апреле увеличился на 26,9%, достигнув 18,23 млрд пассажиро-километров, в январе - апреле - на 24,6%, до 68,1 млрд пассажиро-километров.
Лидером пассажирских перевозок стал "Аэрофлот", который за апрель 2017 г. перевез 2,62 млн пассажиров (рост на 15,3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 г.).
Пассажиропоток авиакомпании "Россия" вырос на 54,7% - до 774,02 тыс. человек, авиакомпании "Сибирь" - на 5,4%, до 701,69 тыс. человек, UTair - на 21%, до 547,59 тыс. человек, а "Уральских авиалиний" - на 25,9%, до 535,65 тыс. человек.