Российские авиакомпании увеличили перевозку пассажиров в апреле на 24%

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Российские авиакомпании в апреле 2017 г. увеличили перевозку пассажиров на 24,1% по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 г. - до 7,39 млн. Как следует из материалов Росавиации, за январь - апрель 2017 г. авиаперевозки выросли на 20,6% - до 27,09 млн пассажиров.

Пассажирооборот российских авиакомпаний в апреле увеличился на 26,9%, достигнув 18,23 млрд пассажиро-километров, в январе - апреле - на 24,6%, до 68,1 млрд пассажиро-километров.

Лидером пассажирских перевозок стал "Аэрофлот", который за апрель 2017 г. перевез 2,62 млн пассажиров (рост на 15,3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 г.).

Пассажиропоток авиакомпании "Россия" вырос на 54,7% - до 774,02 тыс. человек, авиакомпании "Сибирь" - на 5,4%, до 701,69 тыс. человек, UTair - на 21%, до 547,59 тыс. человек, а "Уральских авиалиний" - на 25,9%, до 535,65 тыс. человек.