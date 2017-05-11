Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.05:
$ 57.12
€ 62.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские авиакомпании увеличили перевозку пассажиров в апреле на 24%

Экономика и бизнес
11 мая, 16:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

В период с января по апрель пассажирооборот вырос на 24,6%, до 68,1 млрд пассажиро-километров

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Российские авиакомпании в апреле 2017 г. увеличили перевозку пассажиров на 24,1% по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 г. - до 7,39 млн. Как следует из материалов Росавиации, за январь - апрель 2017 г. авиаперевозки выросли на 20,6% - до 27,09 млн пассажиров.

Пассажирооборот российских авиакомпаний в апреле увеличился на 26,9%, достигнув 18,23 млрд пассажиро-километров, в январе - апреле - на 24,6%, до 68,1 млрд пассажиро-километров.

Лидером пассажирских перевозок стал "Аэрофлот", который за апрель 2017 г. перевез 2,62 млн пассажиров (рост на 15,3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 г.).

Пассажиропоток авиакомпании "Россия" вырос на 54,7% - до 774,02 тыс. человек, авиакомпании "Сибирь" - на 5,4%, до 701,69 тыс. человек, UTair - на 21%, до 547,59 тыс. человек, а "Уральских авиалиний" - на 25,9%, до 535,65 тыс. человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ловивший покемонов в храме Екатеринбурга блогер получил условный срок
2
Украина подаст апелляцию по судебному спору с РФ по евробондам на $3 млрд
3
Фотокорреспондент ТАСС на встрече Лаврова и Трампа осуществлял функции фотографа МИД РФ
4
Google оплатила административный штраф в размере 438 млн руб.
5
ФСБ задержала в Петербурге одного из руководителей университета Бонч-Бруевича
6
Кубань готова направить Украине учебники по истории и географии региона
7
Песков: Лавров привез Трампу послание от Путина
Темы дня
Загрузка...
Реклама