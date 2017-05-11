Первый после отмены пошлин Турцией сухогруз с пшеницей отбыл из Ростова-на-Дону

КРАСНОДАР, 11 мая. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Первый после отмены Турцией ввозных пошлин на российскую сельхозпродукцию сухогруз с грузом пшеницы отбыл из порта Ростова-на-Дону. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Южного таможенного управления (ЮТУ).

"11 мая 2017 года таможенным постом Речной порт Ростова-на-Дону ростовской таможни оформлено первое (с момента отмены Турцией ввозных пошлин - прим. ТАСС) разрешение на убытие судна с грузом пшеницы", - сказали в ЮТУ.

В ведомстве уточнили, что общий вес груза составил три тысячи тонн.

Ранее министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявил, что турецкие компании с 4 мая могут возобновить беспошлинный ввоз российской пшеницы. Договоренности о снятии Турцией ограничительной пошлины на российское зерно были достигнуты по итогам переговоров президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.

Турция с 15 марта отменила беспошлинный ввоз для российской сельхозпродукции. Пошлина на ввоз из России пшеницы и кукурузы была установлена на уровне 130%, риса - 45%, шрота подсолнечника - 13,5%, бобовых - 9,7%, подсолнечного масла - в среднем до 36%. При этом минимальная таможенная стоимость поставляемой продукции должна составлять $1,5 тыс. при текущей цене на подсолнечное масло $800 за тонну.

Такие меры стали ответом на то, что Россия не сняла запрет на поставки турецких томатов и огурцов, пояснял ранее глава Союза экспортеров зерновых, бобовых и масличных культур Центральной Анатолии Тургай Унлю.