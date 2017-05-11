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ФАС оштрафовала на 200 тыс. цирк на Фонтанке за незаконную закупку шоу ко Дню Победы

Экономика и бизнес
11 мая, 17:07 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 11, мая. /ТАСС

Как сообщили в региональном управлении ведомства, при проведении закупки цирк неправомерно заключил договор с ФКП "Росцирк" без проведения торгов

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Санкт-Петербургское управление ФАС России оштрафовало на 200 тыс. рублей Большой Санкт-Петербургский цирк (цирк на Фонтанке) за незаконную закупку у ФКП "Росцирк" как у единственного поставщика цирковой программы "Салют Победы" за 7,7 млн рублей в мае 2016 года. Об этом ТАСС сообщили в четверг в региональном управлении ведомства.

"При проведении закупки на исполнение цирковой программы "Салют Победы" с начальной (максимальной) ценой более 7,7 млн рублей цирк неправомерно заключил договор без проведения торгов с ФКП "Росцирк", также нарушил сроки размещения извещения о закупке. За указанные нарушения и в соответствии с КоАП РФ Большому Санкт-Петербургскому госцирку назначен административный штраф в размере 200 тыс. рублей", - сказано в сообщении.

Как следует из текста постановления, цирк произвел закупку без проведения торгов и не опубликовал в установленный срок в общем доступе сведения закупке на программу "Салют Победы" в мае 2016 года. Тем самым организатор торгов нарушил ряд пунктов закона "О закупках", и поскольку решение УФАС не было обжаловано в установленные сроки, оно вступило в законную силу.

ТАСС на данный момент не располагает комментарием цирка.

Жалоба была подана ООО "Международная цирковая компания" (МЦК), которая ранее также дважды подавала жалобу в петербургское управление ФАС на цирк на Фонтанке из-за шоу с участием знаменитого клоуна Олега Попова в феврале 2016 года. Вопрос о законности проведения гастролей решается в Арбитражном суде Санкт-Петербурга.

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