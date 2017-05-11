РЖД покупают более 50% сербской компании по модернизации инфраструктуры

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. "РЖД Интернешнл" (дочерняя компания РЖД) рассчитывает до конца первого полугодия 2017 года завершить сделку по покупке более 50% сербской компании по модернизации транспортной инфраструктуры, сообщил ТАСС первый вице-президент РЖД Александр Мишарин.

"Мы одобрили покупку, покупаем больше контрольного пакета", - сказал он. По словам Мишарина, РЖД уже завершили внутренние процедуры по подготовке сделки.

Ранее Мишарин сообщал, что РЖД планируют в первом полугодии 2017 года купить долю в сербской компании по содержанию инфраструктуры, не уточняя возможный размер пакета.

"РЖД Интернешнл" реализует контракт по строительству и реконструкции объектов железнодорожной инфраструктуры в Сербии с марта 2014 года. Договор был заключен в рамках соглашения между правительствами РФ и Республики Сербия о предоставлении Сербии государственного экспортного кредита в размере 800 млн долларов. В апреле 2017 года "РЖД Интернешнл" завершила работы по реконструкции железнодорожной линии Винарци - Джорджево в Сербии, последнем из шести участков 10-го трансъевропейского коридора, на которых компания вела работы в Сербии.

Транспортный коридор Х соединяет Зальцбург (Австрия) и Салоники (Греция), проходя через Загреб, Белград и Скопье. Увеличение скорости на сербском участке коридора Х - одной из важнейших транспортных артерий Европы - приведет к значительному росту грузопотока, проходящего через территорию страны. Общая протяженность участков коридора Х, реконструкцией которых занимается "РЖД Интернешнл", превышает 112 км.

В ноябре 2016 года Мишарин в интервью ТАСС говорил, что РЖД интересны приобретения операторов в Греции, Сербии и Германии. Также он отмечал, что РЖД готовы участвовать в реконструкции железных дорог, в управлении инфраструктурой железных дорог, в том числе оперированием в будущем.