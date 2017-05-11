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Аксенов требует тотальной проверки энергосетей в Ялте, где потери достигают 90%

Экономика и бизнес
11 мая, 17:38 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова

По мнению главы Крыма, такая ситуация сложилась в регионе из-за "левых строек", которые допускались на курорте

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил ГУП "Крымэнерго" полностью перепроверить схему энергоснабжения курортного города Ялта в связи с высокими потерями электроэнергии в сетях. Об этом он сообщил в ходе заседания республиканского архитектурно-градостроительного совета.

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"Потери, которые я видел по справкам, от 37 до 90% по электроэнергии", - сказал он.

По мнению главы региона, такая ситуация в Ялте сложилась из-за "левых строек", которые допускались на курорте. "Ситуация заслуживает тотального пересмотра. Строили громадные комплексы, и никто ни копейки в сети не вложил, заработали дурные деньги, а государство теперь обязано обеспечивать людей электроэнергией", - заявил Аксенов.

"Эта инвентаризация покажет настоящий объем бедствия. Все схемы, цепочки найдем", - добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что в Крыму начал работать градостроительный совет, призванный упорядочить градостроительные процессы . Как заявлял Аксенов, создание такого регулирующего органа "назрело давно", поскольку градостроительное направление в украинский период Крыма "долгое время не контролировалось", а градостроительные решения принимались не с учетом здравого смысла, а исходя из личной наживы.

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Персоны
Аксенов, Сергей Валерьевич
Темы
Ситуация в Крыму
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Россия
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