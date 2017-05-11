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СОЧИ, 11 мая. /ТАСС/. ЕЭК приняла решение о доступе Палестины к преференциальным условиям торговли с ЕврАзЭС, сообщил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с палестинским лидером Махмудом Аббасом.
"Рассчитываем, что позитивное влияние на двусторонние торговые связи окажет принятое Евразийской экономической комиссией решение о включении Палестины в число пользователей единой системой тарифных преференций. Теперь целый ряд палестинских товаров освобождается от таможенных пошлин при ввозе на территорию ЕврАзЭС", - сказа он.