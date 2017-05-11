Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.05:
$ 57.12
€ 62.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЕЭК приняла решение о доступе Палестины к преференциальным условиям торговли с ЕврАзЭС

Экономика и бизнес
11 мая, 17:52 UTC+3

Целый ряд палестинских товаров освобождается от таможенных пошлин при ввозе на территорию ЕврАзЭС, рассказал президент России Владимир Путин

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 11 мая. /ТАСС/. ЕЭК приняла решение о доступе Палестины к преференциальным условиям торговли с ЕврАзЭС, сообщил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с палестинским лидером Махмудом Аббасом.

"Рассчитываем, что позитивное влияние на двусторонние торговые связи окажет принятое Евразийской экономической комиссией решение о включении Палестины в число пользователей единой системой тарифных преференций. Теперь целый ряд палестинских товаров освобождается от таможенных пошлин при ввозе на территорию ЕврАзЭС", - сказа он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Евразийский экономический союз
Персоны
Аббас, Махмуд Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия Палестина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Власти Грузии намерены внести Юрия Лужкова в черный список
2
Фотокорреспондент ТАСС на встрече Лаврова и Трампа осуществлял функции фотографа МИД РФ
3
ФСБ задержала в Петербурге одного из руководителей университета Бонч-Бруевича
4
Определились 10 победителей первого полуфинала "Евровидения-2017"
5
При взрыве гранаты у кафе в Махачкале пострадали два человека
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Россия не намерена участвовать в докапитализации ЕБРР
Темы дня
Загрузка...
Реклама