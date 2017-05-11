В 2017 г. в Орловской области реализуют промышленные инвестпроекты на сумму в 7 млрд руб.

ОРЕЛ, 11 мая. /ТАСС/. Орловская область в этом году реализует восемь промышленных инвестиционных проектов на сумму порядка 7 млрд руб., сообщили ТАСС в пресс- службе правительства региона. Как заявил агентству губернатор области Вадим Потомский, реализация ивестпроектов становится возможной благодаря господержке и созданию благоприятных условий для бизнеса.

"По плану на 2017 год только в промышленности предусмотрены инвестиционные проекты на общую сумму более 7 млрд руб. Ряд проектов направлен на снижение импорта на территории Орловской области", - сообщили в пресс-службе.

В частности, в Орле запланировано создание комплекса по производству гранита на территории действующего завода "Керама Марацци", объем инвестиций в проект составит 2,4 млрд руб., в год предприятие планирует производить 5,8 млн кв. м гранита. Также планируется расширение номенклатуры выпускаемого насосного оборудования в рамках реализации программы по импортозамещению, этот проект предполагает 100 млн руб. инвестиций.

"Основным фактором успеха, безусловно, являются продуманные меры государственной поддержки реального сектора экономики, плотное взаимодействие с федеральным центром. Не менее важное направление - создание благоприятных условий для бизнеса. Такая работа полностью себя оправдывает. Реализация инвестпроектов в промышленности - реальная отдача бизнеса", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС губернатор Потомский.

Глава региона подчеркнул, что в 2016 году в Орловской области было реализовано 26 государственных программ на сумму почти 23 млрд руб. В пресс-службе уточнили, что в прошлом году более чем в два раза увеличилось по сравнению с 2015 годом количество государственных программ с высоким уровнем финансирования, теперь таких программ 13.

"За четыре года реализации государственных программ Орловской области доля государственных программ, реализованных с высоким уровнем эффективности, стабильно возрастает - с 35% в 2013 году до 84,6% в 2016 году, что, в свою очередь, привело к сокращению доли госпрограмм, реализованных с уровнем эффективности "средняя" и "удовлетворительная", соответственно, на 49,6% и 6,1%. Прервана тенденция ежегодного увеличения (с 5% в 2013 году до 20% в 2015 году) доли госпрограмм с неудовлетворительной эффективностью реализации", - добавили в пресс-службе.