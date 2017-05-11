Доля несырьевых товаров в экспорте из РФ достигла 60%

УФА, 11 мая. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Доля несырьевых товаров в экспорте из России достигла 60%, что является уникальным для страны. Об этом заявил в четверг генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Петр Фрадков в Уфе, где прошла сессия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) "Регионы России: новые точки роста. Инвестиции в реальный сектор".

"Сейчас мы выходим на показатели, достаточно уникальные для нашей страны, когда 60% экспорта из страны - это несырьевой экспорт", - сказал он на пленарном заседании. При этом он констатировал, что для большинства компаний рынки сбыта приходится искать в ручном режиме. Поэтому, считает Фрадков, надо уметь работать не только от предложения, но и от спроса.

В январе со ссылкой на Фрадкова СМИ сообщали о том, что доля несырьевых товаров в структуре экспорта из России начала расти с середины 2016 года и на тот момент достигла 56%, при этом доля несырьевого энергетического экспорта составляла 35-37%.

Инструментов для развития экспорта достаточно

Глава РЭЦ считает, что "возможностей ведения экспортной деятельности, создания экспортоориентированных производств инструментария вполне достаточно", при этом не исключил возможности его корректировки для большей эффективности. Фрадков убежден, что система господдержки в России развития экспорта является "одной из самых развитых систем в международной практике"

Барьерами по выводу продукции на экспорт на те или иные рынки являются таможенные ограничения, а также вопросы, связанные с сертификацией. "Не все результаты испытаний наших лабораторий принимаются за рубежом", - пояснил Фрадков. Другими причинами он назвал низкую информированность об экспорте как о точке роста, неумение пользоваться широким спектром инструментов поддержки.

Российский экспортный центр - организация, созданная в качестве специализированной площадки, представляющей "единое окно" для работы с экспортерами в области финансовых и нефинансовых мер поддержки, в том числе через взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами, занятыми внешнеэкономической деятельностью.

На экспортный бренд Made in Russia потратят 370 млн рублей

В 2017 году для создания экспортного бренда Made in Russia выделено 370 млн рублей, сообщил директор по межрегиональным коммуникациям РЭЦ Дмитрий Макеев. Помимо создания бренда, деньги пойдут на его продвижение на зарубежных площадках, проведение маркетинговых исследований и добровольной сертификации товаров, уточнил он на сессии в Уфе.

Макеев добавил, что маркировка товаров брендом "Made in Russia" будет бесплатной для производителей, ориентированных на экспорт. "Отвечать головой" за качество товаров, продаваемых за рубежом под этим брендом, будет Российский экспортный центр", - отметил Макеев.

Ранее сообщалось, что Минпромторг РФ предлагал предоставить РЭЦ в 2017 году субсидию на создание и продвижение на внешние рынки российского экспортного бренда. Отмечалось, что создание экспортного бренда "Made in Russia" позволит повысить узнаваемость продукции российского производства, увеличить возможности ее продвижения и формирования лояльности зарубежных потребителей к российским товарам.

Кредиты для компаний в сфере ОПК

Меры по развитию экспорта производимой в России продукции также предлагает Агентство по технологическому развитию. Как сообщил заместитель гендиректора агентства Вадим Куликов, организация разработает линейку кредитов для частных компаний, которые будут совместно с предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) выпускать продукцию для экспорта

"Мы разрабатываем линейку кредитов, которые будут выдаваться не предприятиям ОПК, а частным компаниям, которые будут совместно с предприятиями ОПК утилизировать мощности, выпускать конкурентоспособную продукцию с прицелом на экспорт. Такие программы будут иметь большее покрытие - до 70-75%, и больший лимит - 500-700 млн рублей", - сказал он.

Агентство по технологическому развитию учреждено правительством РФ в 2016 году. Основная задача организации - содействие российским предприятиям во внедрении технологических решений мирового уровня с целью достижения конкурентоспособности отечественной продукции.

ПМЭФ ждет участников из более 130 стран

Сессия в Уфе открывает масштабную деловую программу ПМЭФ, который пройдет в Санкт-Петербурге 1-3 июня. В этом году, по данным директора форума Алексея Валькова, участие в нем примет более 12 тыс. участников из 133 стран.

"В этом году мы ожидаем визит на высоком уровне индийской делегации, которая будет представлена премьер-министром Индии Нарендрой Моди, также мы ожидаем участия генсека ООН, - сказал он. - Уже сейчас мы можем сказать, что количество министров и вице-премьеров иностранных государств, которые приедут на форум в 2017 году, превышает показатели прошлого года".

Вальков в беседе с журналистами не уточнил общую сумму соглашений, которые планируется подписать в рамках форума, отметив, что она будет подсчитана лишь в третий день ПМЭФ.

Башкирия, которая сегодня стала площадкой для проведения сессии, на форуме планирует подписать соглашение об открытии представительства Российского экспортного центра в Уфе. Об этом сообщил журналистам вице-премьер правительства республики Евгений Гурьев, добавив, что это "поможет региональным компаниям, в первую очередь несырьевого сектора, продвигать свою продукцию за рубежом". В настоящее время Башкирия занимает восьмое место среди регионов России по объемам экспорта.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Петербургского международного экономического форума. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.