Фонд реновации будет управлять сносом пятиэтажек без частных девелоперов

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Так называемый "Фонд реновации" будет специально создан и станет управлять реализацией программы по сносу пятиэтажек в Москве, при этом частные девелоперы участвовать в сносе не будут.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы, фактически подтвердив ранее озвученную мэром Москвы Сергеем Собяниным позицию, что финансироваться программа на первом этапе будет из городского бюджета, на нее потребуется около 300 млрд руб. в течение трех лет.

"Программа реновации находится в разработке. Обсуждать любые ее параметры до завершения голосования жителей (пройдет с 15 мая в течение месяца) и принятия федерального закона преждевременно. На данном этапе подготовки проекта программы участие частных девелоперов в ней не предусмотрено. Старт программы реновации будет идти за счет средств бюджета Москвы, управлять реализацией программы будет специально создаваемый государственный Фонд реновации", - подчеркнули в пресс-службе градостроительного комплекса.

Между тем, ранее в ряде СМИ появилась информация, что пять организаций подписали соглашение о создании консорциума "Реновация" для участия в программе сноса московских пятиэтажек и строительства нового жилья. В него вошли "Главмосстрой" Олега Дерипаски, S.Holding, агентство недвижимости "Калинка-Риэлти", проектный институт "Моспроект" и компания "Мосэксперт".

Председатель совета директоров Kalinka Group Екатерина Румянцева подтвердила ТАСС факт подписания такого соглашения и обозначенный состав, однако отказалась предоставить копию документа.

"Мы решили объединить наш опыт и экспертизу с ведущими игроками рынка недвижимости для того, чтобы предложить городу и его гражданам современное решение проблемного вопроса с жильем ветхого фонда", - пояснила она цель данного документа.

Участники альянса ожидают, что правительству Москвы может пригодиться их практический экспертный опыт в реализации построенного с соблюдением всех норм жилья: соответствия требованиям безопасности, надежности, эстетики в архитектуре и дизайне, бережного отношения к сложившейся среде микрорайонов.

Однако информационный портал Republic.ru сообщил, что консорциум собирается предлагать свои услуги властям города на всех этапах работ - от разработки градостроительной документации и проектирования новых кварталов до строительства. По мнению партнеров, такой подход позволит им выигрывать тендеры за счет более низких цен.

ФАС России отреагировала на это заявление: представители антимонопольной службы заверили, что в случае поступления обращения в ведомство по рискам ценового сговора служба его рассмотрит.

"Мы не можем без проведения расследования обвинять компании в картельном сговоре или заочно давать какие-то оценки", - пояснили ТАСС в пресс- службе ведомства.

Возможные цели и состав фонда реновации

Ранее вице-мэр и глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин заявил газете "Коммсерсантъ", что предполагается создание фонда реновации, который будет оперировать 100 млрд руб. ежегодно в течение первых трех лет на средства бюджета.

Источники газеты заявляли, что фонд, который учредит мэрия, займется прежде всего вовлечением городских земель под застройку жилья для переселенцев из хрущевок и взаимодействием с арендаторами и собственниками участков. Впрочем, эта структура будет создана, если Госдума примет в окончательном чтении проект закона о реновации.

Для строительства с нуля новых домов потребуется не менее полутора лет. Но москвичи первой волны переселения могут получить квартиры в уже построенных домах.

Жилой фонд предположительно будет сформирован сразу из трех источников: принадлежащие столице квартиры, находящиеся на балансе департамента городского имущества; жилье, возводимое подконтрольными властям застройщиками, например казенным предприятием "Управление гражданского строительства"; выкупленные у девелоперов пустующие квартиры в сданных домах.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. метров.

Однако пока в списке для голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам Собянина, "для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд руб. в течение трех лет".

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.