Источник: "Россети" планируют начать продажи GDR через биржу Сингапура к 2018 г.

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Продажи глобальных депозитарных расписок (GDR) "Россетей" через биржу Сингапура могут начаться в конце текущего года, сообщил ТАСС источник, близкий к компании.
"В настоящий момент проект находится в стадии проработки и отбора консультантов. Все необходимые процедуры планируется завершить не раньше конца текущего года", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что "Россети" планируют использовать биржу Сингапура в качестве дополнительного канала доступа инвесторов к своим GDR, уже находящимся в обращении.
Ранее совет директоров "Россетей" признал целесообразным обратиться на Сингапурскую биржу с заявлением об организации технического листинга бумаг сетевой компании. Листинг будет организован "в пределах, установленных разрешением на организацию обращения акций "Россетей" за пределами РФ, без размещения дополнительных ценных бумаг".
В настоящее время GDR компании торгуются на Берлинской и Лондонской фондовых биржах.
В рамках долгосрочной программы развития "Россети" планировали получить допуск расписок компании к торгам на одной из азиатских фондовых бирж с возможностью последующего листинга в 2014-2019 годах. Обеспечение допуска указывалось в качестве одного из вариантов привлечения частного капитала в электросетевой комплекс.
"Россети" управляет 2,3 млн км линий электропередачи и 490 тыс. подстанциями трансформаторной мощностью более 761 ГВА. Компания включает в себя 37 дочерних и зависимых общества, в том числе 14 межрегиональных и магистральную сетевую компанию.
Государству через Росимущество принадлежит 87,9% акций "Россетей".