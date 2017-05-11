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Управделами президента планово проводит техническую проверку самолетов СЛО "Россия"

Экономика и бизнес
11 мая, 18:48 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 11, мая. /ТАСС

Ранее самолеты СЛО "Россия" не раз фигурировали в информационных сообщениях из-за различных поломок

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СОЧИ, 11 мая. /ТАСС/. Управление делами президента планово проводит техническую проверку самолетов специального летного отряда "Россия", сообщил управляющий делами Александр Колпаков.

"Мы эти мероприятия проводим. Но это прерогатива не только Управления делами, у нас есть министерство, которое непосредственно занимается машиностроением", - сказал он.

При этом Колпаков отметил, что в свое время правительством было принято решение в рамках политики импортозамещения пополнять авиапарк только самолетами российского производства. "На сегодняшний день у нас идет импортозамещение и все самолеты, которые использует СЛО, только российского производства", - сказал он.

Ранее самолеты СЛО "Россия" не раз фигурировали в информационных сообщениях из-за различных поломок. Например, российская делегация, направлявшаяся на саммит АТЭС в Перу, из-за поломки двигателя вынужденно задержалась в Лиссабоне на сутки. Неполадки с дверью были у одного из самолетов спецотряда в Омске.

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