Veon намерен в ближайшие несколько лет вкладывать в свою интернет-платформу по $100 млн

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Холдинг Veon Ltd. (бывший Vimpelcom Ltd.) хочет вложить в развитие собственной интернет-платформы с аналогичным названием по $100 млн в ближайшие несколько лет. Об этом заявил CEO холдинга Жан-Ив Шарлье в ходе телефонной конференции для инвесторов.
"Мы планируем инвестировать примерно $100 млн ежегодно в эту платформу в течение следующих нескольких лет", - сказал он, пояснив, что это относительно небольшие деньги по сравнению с совокупными инвестициями компании в ключевой телеком-бизнес.
Veon - телекоммуникационный холдинг, компании которого работают в 13 странах. 47,9% акций Veon принадлежит LetterOne Михаила Фридмана, у Telenor 23,7%, в свободном обращении находится 20,1% акций, еще 8,3% у The Stichting.
Название Veon компания получила в конце февраля 2017 г., смена названия связана с запуском новой интернет- платформы и трансформацией бизнеса. Руководство компании тогда отмечало, что видит будущее в технологических инновациях.
Интернет-платформа Veon позволяет обмениваться сообщениями, изображениями, совершать аудио- и видеозвонки. Veon будет интегрировать в себе широкий спектр функций - от развлечений до помощи в управлении личными финансами - для этого в приложение встроен искусственный интеллект и функция анализа больших баз данных. Компания уже заключила партнерские контракты по содействию в развитии платформы с STUDIO+, Deezer и Mastercard. Новая платформа уже была опробована в Италии, во II квартале 2017 года будет запущена в России и Грузии.