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Евросоюз может распространить на Uber нормы регулирования транспортных компаний

Экономика и бизнес
11 мая, 19:16 UTC+3 БРЮССЕЛЬ /Корр. ТАСС, Виктория Дубровина

В свою очередь в Uber отметили, что признание электронной платформы транспортной компанией не изменит правил его работы в большинстве стран ЕС

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БРЮССЕЛЬ, 11 мая. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. ЕС может распространить на интернет-платформу вызова такси Uber все нормы регулирования транспортных компаний, включая лицензирование водителей и требования соблюдения ими предельных норм дневной выработки. Об этом говорится в опубликованном в четверг пресс-службой Европейского суда юстиции (суд ЕС) официальном заявлении юридического советника этого института Мацея Шпунара.

"Электронная платформа Uber, хотя и является инновационной, действует в сфере транспорта. Таким образом, для ее деятельности могут быть необходимы все соответствующие лицензии и разрешения, в соответствии с национальными нормами (стран ЕС - прим. ТАСС)", - отмечается в документе.

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Официальная позиция юридических советников Европейского суда юстиции не является обязывающим судебным решением, однако она часто принимается во внимание и достаточно полно отражается в соответствующих вердиктах суда. Официальное решение суда ЕС по делу о классификации Uber ожидается в конце лета.

Таким образом, на деятельность Uber в странах ЕС в скором времени могут быть распространены все регуляторные нормы, которые применяются к классическим компаниям такси.

В ответном заявлении Uber отметил, что, если его официально признают транспортной компанией, это не изменит правил его работы в большинстве стран Евросоюза, поскольку его деятельность там уже регулируется транспортными нормам. "Однако это отодвинет перспективу столь необходимых реформ устаревших законов, которые не позволяют европейцам получить надежное транспортное средство простым нажатием на кнопку", - говорится в заявлении компании.

Uber - онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий пользователям через приложение на мобильном телефоне воспользоваться услугами водителей частных автомобилей. Компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско (штат Калифорния) была основана в 2009 году. Сейчас Uber действует более чем в 500 городах мира.

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