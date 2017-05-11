Введение пониженной ставки акциза на российские вина направлено на развитие виноделия в РФ

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Введение пониженной ставки акциза на российские вина с защищенным географическим указанием направлено на развитие виноделия в РФ, сообщил замминистра финансов Илья Трунин на официальной странице Минфина в Facebook.

"Мы не регулируем российским законодательством, как классифицируются вина в других странах, это полномочия каждого конкретного государства. Мы развиваем свое виноделие, вводим понятия контроля места происхождения для своего вина и ведем акцизную политику, направленную на развитие российского виноделия", - заявил Трунин.