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ФАС заявила о недопустимости необоснованного использования в рекламе символов Победы

Экономика и бизнес
11 мая, 19:36 UTC+3 МОСКВА мая. /Корр., ТАСС

В ведомстве напомнили, что содержащая подобные образы реклама пресекается антимонопольными органами

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба предупредила о недопустимости необоснованного использования в рекламе символов Победы в Великой Отечественной войне.

"В связи с публикациями в СМИ заявления председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко о защите от коммерциализации символов Победы в Великой Отечественной войне ФАС России сообщает, что полагает недопустимым необоснованное использование в рекламе символов Победы", - говорится в сообщении ФАС.

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Реклама, содержащая подобные оскорбительные образы, напомнили в ФАС, в настоящее время признается нарушающей закон о рекламе и пресекается антимонопольными органами. "Вместе с тем, ведомство готово поддержать изменения в законодательство, направленные на введение запрета необоснованного использования в рекламе символов (символики) Победы", - отмечается в сообщении.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что инициативы, которые предлагают исключить использование символов Победы в коммерческих целях, необходимо перевести в законопроекты. В частности, по ее словам, делать из георгиевских ленточек моду неприемлемо.

Как сообщалось ранее, заместитель секретаря Генсовета партии "Единая Россия", депутат Госдумы Евгений Ревенко заявил о намерении партии проработать вопрос об определении правового статуса символов Победы и их использовании в коммерческой рекламе. Ревенко отмечал, что в последнее время участились случаи циничного использования общеузнаваемых символов Победы в Великой Отечественной войне в коммерческой рекламе. При этом юридический статус таких символов не зафиксирован в действующем законодательстве.

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