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Премьер Болгарии обсудил по телефону с Путиным сотрудничество в энергетике

Экономика и бизнес
11 мая, 20:33 UTC+3 СОФИЯ СОФИЯ 11, мая. /ТАСС

Стороны подчеркнули взаимный интерес к строительству европейского газового хаба "Балкан" на болгарской территории и обсудили проект АЭС "Белене"

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СОФИЯ, 11 мая. /ТАСС/. Энергетическое сотрудничество РФ и Болгарии стало одной из тем телефонного разговора, который провели в четверг президент России Владимир Путин и глава болгарского правительства Бойко Борисов. Как сообщила пресс-служба премьера, лидеры затронули вопрос реализации на территории Болгарии больших энергетических проектов.

"Две стороны подчеркнули взаимный интерес к строительству европейского газового хаба "Балкан" на болгарской территории", - говорится в сообщении пресс-службы. "Обсуждался и проект атомной электростанции "Белене", - отметили в болгарском правительстве. "Борисов заявил, что правительство ищет стратегического частного инвестора для его развития", - сообщили в пресс-службе.

В сообщении пресс-службы Кремля об этом телефонном разговоре тема энергетики упоминается среди обсуждавшихся, однако детали не приводятся.

Болгарская правительственная пресс-служба также сообщила, что Путин и Борисов отметили хорошее развитие торгово-экономических отношений, однако подчеркнули, что "параметры этих связей не соответствуют существующему потенциалу". "Путин и Борисов констатировали хорошее развитие торгово-экономических отношений, подчеркнув 20%-ый рост количества российских туристов и 18%-ый рост двухстороннего товарооборота. Однако указали, что эти параметры все еще не отвечают потенциалу существующих отношений и их увеличение отвечает интересу каждой из сторон", - говорится в сообщении.

Путин также поздравил Бойко Борисова с избранием на пост премьера. Он занял эту должность после победы на парламентских выборах партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ). Кандидатуру Борисова утвердил на голосовании 4 мая парламент республики.

В программе лидера ГЕРБ отмечено, что Болгария продолжит двигаться по пути евроатлантической интеграции, а стратегическим приоритетом будет развитие образования и здравоохранения. Новое правительство намерено обеспечить энергетическую независимость государства путем развития добычи своего природного газа, строительства газопроводов с соседними странами и газораспределительного центра "Балкан".

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Борисов, Бойко Путин, Владимир Владимирович
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