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Птицефабрика в Татарстане, где обнаружена вспышка птичьего гриппа, нарушила сантребования

Экономика и бизнес
11 мая, 20:48 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 11, мая. /ТАСС

Птицы имели доступ к помещениям, где хранится корм

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КАЗАНЬ, 11 мая. /ТАСС/. Главное управление ветеринарии кабинета министров Татарстана выявило нарушения в деятельности птицекомплекса "Лаишевский", на котором накануне был введен карантин по птичьему гриппу, сообщила пресс-служба ведомства. В частности, птицы имели доступ к помещениям, где хранится корм, ферма находится в антисанитарном состоянии.

"В ходе эпизоотологического расследования установлено, что на птицекомплексе не соблюдались ветеринарно-санитарные требования по соблюдению закрытого режима деятельности предприятия. В частности дикие и синантропные (не одомашненные) птицы имеют свободный доступ в помещения, где хранятся корма. Территория фермы находится в антисанитарном состоянии, санпропускник для работников птицефабрики не функционирует", - говорится в сообщении.

На птицекомплексе с 3 по 8 мая пало около 5 тыс. птиц. После проведения обследования ветеринарными специалистами был выявлен птичий грипп. Власти республики 10 мая ввели карантин на 3 месяца на территории фабрики, ее поголовье в 447,8 тыс. голов будет уничтожено. Предположительный источник инфекции - дикие птицы, считают в Ветнадзоре.

Птицекомплекс "Лаишевский" занимает 10% рынка пищевого яйца в республике, также компания производит мясо кур. Госветнадзор и Россельхознадзор проводят также экспертизы продукции в торговых сетях региона. В них за май было отгружено 1 млн яиц "Лаишевского птицекомплекса". Из них специалисты уже опечатали 300 тыс. яиц.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марата Ахметова, компания занимает 10% яичного рынка региона, ее проблемы не отразятся на ценах на яйца. "Поголовье компании не было застраховано. Думаю, что компания понесет ущерб примерно на 100 млн рублей", - отметил он.

Также 21 апреля в Татарстане была обнаружена зараженная птичьим гриппом партия курятины ростовской компании "Евродон" весом 324 тонны, при этом сопроводительные документы на продукцию были в порядке. Сейчас вся продукция опечатана, проводятся дальнейшие экспертизы.

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