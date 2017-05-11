ФАС предложила повысить цены на газ Газпрома на 3,9% с 1 июля 2017 года

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России опубликовала проект приказа, в котором предлагает проиндексировать регулируемые тарифы на газ "Газпрома" на 3,9% с 1 июля 2017 года. Соответствующий документ размещен на федеральном портале правовых актов. Предыдущие тарифы устанавливались с 1 июля 2015 года.

Кроме того, ведомство опубликовало проект приказа, которым предлагается повысить тарифы на транспортировку газа для независимых производителей.

В 2016 году ФАС направляла в Минэкономразвития и Минфин письмо, в котором предложила индексировать оптовые цены на газ для промышленности с 1 июля 2017 г. на 4%. После 2017 года цены на газ будут либерализованы и станут определяться на основе ценовых индикаторов по итогам биржевых торгов. Ведомство также предложило определить рост рыночных цен в 2018 - 2019 гг. на уровне не ниже инфляции.

Оптовую цену на газ на внутреннем российском рынке предлагалось еще с 1 июля 2016 года индексировать на 2%, но этого не произошло. В ФАС поясняли, что это случилось из-за особенности формулы расчета тарифа, которая учитывает котировки цен на газойль и мазут международных аналитических агентств. При этом ФАС рассчитывала в 2016 году произвести индексацию, изменив для этого формулу расчета и сделав цену газа более прозрачной.

Технически индексация тарифа газа касается только продаваемого на внутреннем рынке газа "Газпрома", который уже много лет добивается отмены этого ограничения и просит предоставить возможность давать скидки.

От роста тарифа "Газпрома" также зависит цена газа независимых производителей, которые, как правило, торгуют на рынке ниже цены газового монополиста. С другой стороны, это компенсируется тем, что они должны платить "Газпрому" за транспортировку газа.