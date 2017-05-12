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Суд в США одобрил выплату Volkswagen $1,2 млрд владельцам 88,5 тыс. машин

Экономика и бизнес
12 мая, 0:53 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

У автомобилей были выявлены нарушения американских экологических норм

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© AP Photo/Michael Sohn

НЬЮ-ЙОРК, 12 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Германский автоконцерн Volkswagen выплатит $1,2 млрд владельцам 88,5 тысяч автомобилей данной марки в США, у которых выявлены нарушения американских экологических норм. Договоренность об этом утвердил в четверг окружной судья города Сан-Франциско Чарльз Брейер.

Volkswagen обязался устранить дефект программного обеспечения в автомобилях с трехлитровым дизельным двигателем, выпущенных в 2009-2012 гг. или выплатить их владельцам компенсацию в размере от $7,8 тыс. до $13,9 тыс. Аналогичные условия распространяются на машины более поздних годов выпуска. Их владельцы вправе получить до $16,1 тыс. в качестве компенсации за невозможность устранить дефект.

"Данная договоренность позволяет нам достичь конечной цели - защитить интересы потребителей, пострадавших в результате обмана Volkswagen. Ему придется починить машины или убрать с дорог автомобили, загрязняющие окружающую среду сверх установленной нормы", - подчеркнула в распространенном заявлении адвокат Элизабет Кабрейзер, представляющая интересы автовладельцев.

В прошлом году Volkswagen согласился выплатить в общей сложности $15,3 млрд долларов за нарушения экологических норм в США, потратив, в частности, около $10 млрд на починку или выкуп примерно 475 тыс. проданных им в этой стране автомобилей с двухлитровыми дизельными двигателями. Концерн также обязался выплатить $2,7 млрд за ликвидацию экологического ущерба и направить $2 млрд на разработки автомобилей, которые в меньшей степени загрязняют окружающую среду.

Volkswagen оказался в центре скандала после обнаружения в выпускаемых им автомобилях программного обеспечения, позволявшего занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах машин с дизельными двигателями. В результате такие автомобили на бумаге полностью отвечали принятым в США экологическим нормам, в действительности же они превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха в 30-40 раз. Как признали в концерне, проблема фальсификации этих данных затрагивает до 11 млн машин по всему миру. Судебные иски против Volkswagen были поданы и в других странах.

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