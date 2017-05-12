Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.05:
$ 57.12
€ 62.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Известия": экспорт российских семечек в ЕС за год увеличился в три раза

Экономика и бизнес
12 мая, 4:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Рост поставок российских семян подсолнечника опрошенные газетой эксперты связали со снижением ставки экспортной таможенной пошлины с 9,88% до 6,5%

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Виталий Тимкив/ТАСС

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Поставки российских семечек в страны Евросоюза достигли десятилетнего максимума, только за прошлый год экспорт увеличился в три раза - до 86,5 тыс. т. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Евростата.

Экспорт семян подсолнечника в ЕС за 2016 год в денежном выражении достиг €42,5 млн или 3,2 млрд рублей. Аналогичные показатели за 2015 год составляли 24,5 тыс. т - на €13,7 млн (928 млн рублей). Рост поставок российских семян подсолнечника опрошенные газетой эксперты связали со снижением ставки экспортной таможенной пошлины с 9,88% до 6,5%.

"В основном поставки росли в конце прошлого года, то есть после снижения ставок таможенных пошлин. В целом тенденция по росту экспорта семян подсолнечника на внешние рынки оказывает негативное влияние на внутренний рынок. Наши производства недозагружены на 30-50%, при этом мы наращиваем поставки за рубеж", - отметила исполнительный директор Ассоциации производителей и потребителей масложировой продукции (АПМП) Екатерина Нестерова.

По данным Евростата, основным потребителем российских семечек в Европе стали Нидерланды: в прошлом году королевство импортировало 35,5 тыс. т семян подсолнечника из России. Также в число крупнейших покупателей вошли Франция (21 тыс. т), Италия (5,3 тыс. т), Испания (4,2 тыс. т) и Швеция ( 4,2 тыс. т).

Крупнейшим потребителем семян подсолнечника из России стала Турция, нарастившая импорт из России до 81 тыс. т, что в четыре раза превышает показатели 2015 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп предположил, что Россия "смеется в кулак", наблюдая за расколом в США
2
Глава телерадиокомпании Украины настаивает на отказе от трансляции матчей ЧМ-2018
3
СМИ: истребитель ВКС РФ пролетел близко от патрульного самолета США над Черным морем
4
Захарова назвала позором заявления СМИ США о проносе шпионского оборудования в Белый дом
5
"Известия": выпускники московских школ рассчитывают на зарплату в 82 тыс. рублей
6
Захарова: фотосъемка встречи Лаврова и Трампа прошла с соблюдением всех формальностей
7
Лавров ожидает реакцию главы МИД Канады на дискриминацию русского языка на Украине
Темы дня
Загрузка...
Реклама