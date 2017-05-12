"Известия": экспорт российских семечек в ЕС за год увеличился в три раза

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Поставки российских семечек в страны Евросоюза достигли десятилетнего максимума, только за прошлый год экспорт увеличился в три раза - до 86,5 тыс. т. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Евростата.

Экспорт семян подсолнечника в ЕС за 2016 год в денежном выражении достиг €42,5 млн или 3,2 млрд рублей. Аналогичные показатели за 2015 год составляли 24,5 тыс. т - на €13,7 млн (928 млн рублей). Рост поставок российских семян подсолнечника опрошенные газетой эксперты связали со снижением ставки экспортной таможенной пошлины с 9,88% до 6,5%.

"В основном поставки росли в конце прошлого года, то есть после снижения ставок таможенных пошлин. В целом тенденция по росту экспорта семян подсолнечника на внешние рынки оказывает негативное влияние на внутренний рынок. Наши производства недозагружены на 30-50%, при этом мы наращиваем поставки за рубеж", - отметила исполнительный директор Ассоциации производителей и потребителей масложировой продукции (АПМП) Екатерина Нестерова.

По данным Евростата, основным потребителем российских семечек в Европе стали Нидерланды: в прошлом году королевство импортировало 35,5 тыс. т семян подсолнечника из России. Также в число крупнейших покупателей вошли Франция (21 тыс. т), Италия (5,3 тыс. т), Испания (4,2 тыс. т) и Швеция ( 4,2 тыс. т).

Крупнейшим потребителем семян подсолнечника из России стала Турция, нарастившая импорт из России до 81 тыс. т, что в четыре раза превышает показатели 2015 года.