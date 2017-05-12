США начнут поставлять говядину в Китай

ВАШИНГТОН, 12 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. США и Китай достигли договоренности об импорте американской говядины в КНР, страны также намерены "как можно скорее" разрешить противоречия касательно поставок в Соединенные Штаты китайской приготовленной птицы. Об этом в четверг журналистам сообщил министр торговли США Уилбур Росс.

"Американо-китайские отношения скоро достигнут нового уровня. Китай позволит импортировать американскую говядину в соответствии с нормами международной продовольственной безопасности, стандартами здравоохранения животных и Соглашением о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства от 1999 года", - сказал Росс. Глава минторга уточнил, что поставки должны начаться в самое ближайшее время, "не позднее 16 июля 2017 года".

"Впервые у нас есть конкретное решение и конкретная дата, - заметил он. - Для американской говядины открывается очень большой рынок".

Помимо этого, продолжил министр, Вашингтон и Пекин планируют урегулировать нерешенные вопросы, касающиеся "импорта китайской приготовленной птицы в Соединенные Штаты". После завершения переговоров власти США намерены также до 16 июля подготовить соответствующее решение и допустить в страну данную продукцию.

Китайские органы власти, курирующие вопросы биобезопасности, к концу мая этого года изучат нерассмотренные до этого момента восемь заявок от американских производителей на поставки биотехнологических продуктов. После этого в Пекине решат, на какие товары можно выдать разрешения для их ввоза в страну.

Импорт сжиженного газа

Уилбур Росс также сообщил, что Соединенные Штаты готовы импортировать в КНР сжиженный природный газ (СПГ), китайские компании могут начать переговоры в любое время.

"Соединенные Штаты будут рады видеть Китай, как и любых других наших торговых партнеров, среди импортеров СПГ из США", - сказал глава минторга. Он заверил, что КНР будет находиться в тех же условиях, что и другие страны, с которыми Вашингтон не заключал соглашения о зонах свободной торговли.

"Компании из Китая могут в любой момент начинать переговоры о заключении контрактных соглашений любого типа с американскими экспортерами СПГ, включая долгосрочные контракты", - добавил Росс. При этом он уточнил, что имеющиеся на данный момент соглашения с Китаем "никак не касаются поставок угля".

Китай разрешит работать на своей территории

Власти КНР к середине июля планируют разрешить иностранным финансовым организациям заниматься составлением кредитных рейтингов на территории страны, заявил Росс.

"К 16 июля 2017 года Китай допустит в страну полностью принадлежащие иностранным владельцам фирмы по оказанию финансовых услуг для составления кредитных рейтингов", - сказал он. Кроме того, в КНР начнется "процесс лицензирования" этих организаций для получения ими права проводить оценку кредитоспособности.

К тому же числу власти страны опубликуют необходимые инструкции для американских компаний, занимающихся электронными платежами, также будет начат процесс выдачи им лицензий для работы в КНР. "Это приведет к полному и скорейшему доступу на рынок. Китай продолжит разрешать китайским банкам выпускать бивалютные банковские карты, работающие в двух платежных системах, чтобы компании-операторы электронных платежей могли обрабатывать транзакции в иностранной валюте", - пояснил Росс. По его словам, США обязуются придерживаться тех же стандартов.

Министр также сообщил, что Китай к 16 июля выпустит лицензии для двух американских финансовых учреждений, дав им гарантии на возмещение убытков. Вашингтон и Пекин будут обмениваться информацией о деятельности международных клиринговых организаций.

Данные договоренности были достигнуты в ходе консультаций, проведенных Россом, министром финансов США Стивеном Мнучиным и вице-премьером Госсовета КНР Ван Яном. Они состоялись после прошедшей в начале апреля встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина во Флориде.