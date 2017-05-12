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Правительство изменило порядок определения арендной платы за федеральные земельные участки

Экономика и бизнес
12 мая, 6:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Размер арендной платы за некоторые государственные и муниципальные земельные участки не будет превышать земельный налог в отношении земли

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Размер арендной платы за некоторые государственные и муниципальные земельные участки не будет превышать земельный налог в отношении земли. Соответствующее постановление об изменениях в порядок определения ренты опубликовано на сайте правительства.

"(Введен) принцип учета наличия предусмотренных законодательством Российской Федерации ограничений права на приобретение в собственность земельного участка, занимаемого зданием, сооружением, собственником этого здания, сооружения, в соответствии с которым размер арендной платы не должен превышать размер земельного налога, установленный в отношении предназначенных для использования в сходных целях и занимаемых зданиями, сооружениями земельных участков, для которых указанные ограничения права на приобретение в собственность отсутствуют", - говорится в тексте документа.

В частности, льготные ставки арендной платы установлены для федеральных участков земли, предусмотренных для ведения сельского хозяйства, а также территории, на которых расположены объекты незавершенного строительства. Ежегодный размер арендной платы за такие участки будет определяться на основе рыночной стоимости права аренды, но даже при его изменении плата останется прежней в течение пяти лет.

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