Боливия договорилась выплатить компании Abertis $23 млн за национализацию ее филиала

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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 мая. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Правительство Боливии подписало соглашение с испанской компанией Abertis Infraestructuras о выплате $23 млн компенсации за национализацию ее филиала, управляющего тремя крупнейшими аэропортами южноамериканской республики. Об этом сообщил в четверг министр общественных работ, служб и жилищного строительства страны Мильтон Кларос.
"Цель этого соглашение - признание и быстрая выплата адекватной и окончательной компенсации в пользу Abertis за национализацию всего пакета акции компании Sabsa, которым она владела через TBI Overseas Bolivia", - приводит слова министра агентство АБИ.
Как отметил главы ведомства, сумма в соглашении значительно меньшей той компенсации, которую Abertis Infraestructuras пыталась добиться через Международный арбитражный суд. По данным Клароса, изначально компания требовала $85,5 млн.
Sabsa была национализирована в 2013 году. По словам боливийских властей, правительство пошло на этот шаг в связи с тем, что Abertis Infraestructuras не выполнила соглашение об инвестициях в развитие аэропортов Ла-Паса, Кочабамбы и Санта-Круса.