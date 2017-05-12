Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.05:
$ 57.12
€ 62.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Боливия договорилась выплатить компании Abertis $23 млн за национализацию ее филиала

Экономика и бизнес
12 мая, 7:52 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС /Корр. ТАСС, Елена Кондратьева

Отмечается, что сумма в соглашении значительно меньшей той компенсации, которую Abertis Infraestructuras пыталась добиться через Международный арбитражный суд

Поделиться
Материал из 1 страницы

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 мая. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Правительство Боливии подписало соглашение с испанской компанией Abertis Infraestructuras о выплате $23 млн компенсации за национализацию ее филиала, управляющего тремя крупнейшими аэропортами южноамериканской республики. Об этом сообщил в четверг министр общественных работ, служб и жилищного строительства страны Мильтон Кларос.

"Цель этого соглашение - признание и быстрая выплата адекватной и окончательной компенсации в пользу Abertis за национализацию всего пакета акции компании Sabsa, которым она владела через TBI Overseas Bolivia", - приводит слова министра агентство АБИ.

Как отметил главы ведомства, сумма в соглашении значительно меньшей той компенсации, которую Abertis Infraestructuras пыталась добиться через Международный арбитражный суд. По данным Клароса, изначально компания требовала $85,5 млн.

Sabsa была национализирована в 2013 году. По словам боливийских властей, правительство пошло на этот шаг в связи с тем, что Abertis Infraestructuras не выполнила соглашение об инвестициях в развитие аэропортов Ла-Паса, Кочабамбы и Санта-Круса.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Боливия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: истребитель ВКС РФ пролетел близко от патрульного самолета США над Черным морем
2
Трамп предположил, что Россия "смеется в кулак", наблюдая за расколом в США
3
Захарова назвала позором заявления СМИ США о проносе шпионского оборудования в Белый дом
4
Захарова: фотосъемка встречи Лаврова и Трампа прошла с соблюдением всех формальностей
5
На лидера украинских радикалов Ляшко завели дело о незаконном обогащении
6
Пятилетка Путина: как развивались события и что ждут люди за год до инаугурации-2018
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама