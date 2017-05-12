Банк России отозвал лицензии у двух страховых брокеров

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Банк России с 12 мая отозвал лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности у страхового брокера "Столица" и ООО "Страховой дом "Восточные брокеры", говорится на сайте регулятора.
Решение об отзыве лицензии у страхового брокера "Столица" принято в связи с неоднократным в течение года непредставлением в Банк России отчетности, отмечается в сообщении.
Лицензия "Восточных брокеров" отозвана из-за добровольного отказа субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.