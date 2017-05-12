Минпромторг: более половины машин в РФ проданы с начала года с мерами господдержки

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Больше половины всех машин на российском авторынке в январе - апреле 2017 года были проданы с использованием мер государственной поддержки, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.
"Наметившаяся тенденция подтверждает успешность мер поддержки отрасли. Всего по итогам периода январь - апрель 2017 г. с использованием мер стимулирования спроса реализовано более 240 тыс. автомобилей, то есть более половины объема рынка",- сказали в министерстве, комментируя положительные результаты автопродаж за апрель и с начала года.
Правительство РФ 11 мая продлило программы льготного автокредитования и лизинга колесных транспортных средств на 2017 год. Общий объем финансирования каждой из программ составляет 10 млрд руб. Предполагается, что по схеме льготного автокредитования будет реализовано не менее 350 тыс. автомобилей, а по льготному лизингу - не менее 41,5 тыс. единиц техники.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, в январе - апреле 2017 года продажи легковых авто и легких коммерческих машин в России увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,6%, до 451,95 тыс. штук.
Минпромторг РФ сохраняет прогноз 7% роста автопроизводства в 2017 году и учитывает при этом эффект от действующих мер государственной поддержки, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.
"Суммарный объем мер поддержки автопрома на этот год составляет 62,3 млрд. рублей. Его реализация, по нашим оценкам, простимулирует продажи более 750 тыс. машин и позволит выйти на рост производства на уровне 7%", - отметили в министерстве.