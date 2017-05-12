Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.05:
$ 57.12
€ 62.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минпромторг: более половины машин в РФ проданы с начала года с мерами господдержки

Экономика и бизнес
12 мая, 9:38 дата обновления: 12 мая, 10:14 UTC+3

Министерство также сохраняет прогноз 7% роста автопроизводства в 2017 году и учитывает при этом эффект от действующих мер государственной поддержки

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Больше половины всех машин на российском авторынке в январе - апреле 2017 года были проданы с использованием мер государственной поддержки, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Смотрите также

Минпромторг РФ представит новую стратегию развития автопрома до конца года

Мантуров: производство автомобилей в РФ в 2016 году может снизиться в пределах 5-7%

Медведев: в автопроме РФ стартуют два новых проекта

"Наметившаяся тенденция подтверждает успешность мер поддержки отрасли. Всего по итогам периода январь - апрель 2017 г. с использованием мер стимулирования спроса реализовано более 240 тыс. автомобилей, то есть более половины объема рынка",- сказали в министерстве, комментируя положительные результаты автопродаж за апрель и с начала года.

Правительство РФ 11 мая продлило программы льготного автокредитования и лизинга колесных транспортных средств на 2017 год. Общий объем финансирования каждой из программ составляет 10 млрд руб. Предполагается, что по схеме льготного автокредитования будет реализовано не менее 350 тыс. автомобилей, а по льготному лизингу - не менее 41,5 тыс. единиц техники.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в январе - апреле 2017 года продажи легковых авто и легких коммерческих машин в России увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,6%, до 451,95 тыс. штук.

Прогноз роста сохраняется

Минпромторг РФ сохраняет прогноз 7% роста автопроизводства в 2017 году и учитывает при этом эффект от действующих мер государственной поддержки, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Суммарный объем мер поддержки автопрома на этот год составляет 62,3 млрд. рублей. Его реализация, по нашим оценкам, простимулирует продажи более 750 тыс. машин и позволит выйти на рост производства на уровне 7%", - отметили в министерстве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: истребитель ВКС РФ пролетел близко от патрульного самолета США над Черным морем
2
Косачев: безвизовый режим с ЕС выбил остатки здравого смысла из Порошенко
3
Порядок подтверждения условий страховой пенсии будет упрощен
4
МО РФ подтвердило перехват самолета-разведчика США над Черным морем 9 мая
5
Трамп предположил, что Россия "смеется в кулак", наблюдая за расколом в США
6
В Крыму официально началось строительство федеральной трассы "Таврида"
7
"Известия": выпускники московских школ рассчитывают на зарплату в 82 тыс. рублей
Темы дня
Загрузка...
Реклама