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Власти Крыма проверят участников СЭЗ на предмет исполнения ими взятых обязательств

Экономика и бизнес
12 мая, 10:03 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова

Количество участников свободной экономической зоны в регионе достигло 870

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Власти Республики Крым инициировали проведение проверки в отношении участников действующей в регионе свободной экономической зоны (СЭЗ) на предмет исполнения ими взятых на себя обязательств по инвестиционным проектам, сообщили в Министерстве экономического развития (МЭР) региона.

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"Минэкономразвития Крыма начало проведение проверок участников свободной экономической зоны, допустивших нарушение своих обязательств по осуществлению капитальных вложений по инвестпроектам", - говорится в сообщении.

В нем указано, что уже есть первые результаты внеплановой проверки. В частности, чиновники выявили участника СЭЗ, который допустил "нарушение сроков и объемов осуществления капитальных вложений на сумму порядка 600 млн рублей", название компании в министерстве не сообщили. Власти предложили ей устранить выявленные нарушения. "В случае неустранения участником СЭЗ соответствующих нарушений будет инициировано расторжение договора об условиях деятельности в СЭЗ в судебном порядке", - уточнили в региональном МЭР.

Количество участников СЭЗ в Крыму достигло 870. По данным МЭР, эти компании намерены инвестировать 80 млрд рублей. В январе министр экономического развития региона Андрей Мельников докладывал главе Крыма Сергею Аксенову, что четверть участников СЭЗ, по оценкам властей региона, не отчитались о начале работы.

СЭЗ создана для привлечения инвесторов и предоставления им преференций. Получение статуса участника СЭЗ освобождает от уплаты налогов на имущество организаций на десять лет и земельного налога на три года, понижает тарифы страховых взносов.

При этом одним из условий прохождения инвестиционного проекта (как в рамках СЭЗ, так и отдельно от нее) является обязательная регистрация компании на территории Крымского полуострова. Поэтому фактически, зайдя в регион, "материковые" инвесторы становятся местными. Это также является плюсом для экономики региона, поскольку налоги остаются здесь, уверены власти.

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