Власти Крыма проверят участников СЭЗ на предмет исполнения ими взятых обязательств

Сборная России по футболу планирует провести открытую тренировку 14 июня на "Арене ЦСКА"Спорт 12 мая, 10:50
Прядкин: "Тосно" должен играть в РФПЛ в том регионе, в котором зарегистрированСпорт 12 мая, 10:49
Суд оставил в силе приговор Маре Багдасарян, осужденной за подделку больничного листаПроисшествия 12 мая, 10:48
МЧС: "второй волны" паводка в Ишиме не будетНовости Урала 12 мая, 10:27
Ниинистё: НАТО полностью зависит от СШАМеждународная панорама 12 мая, 10:24
Ракетный крейсер "Маршал Устинов" вышел в Баренцево море на учения ПВОАрмия и ОПК 12 мая, 10:24
СМИ: правительство выделит 5 млрд руб. субсидий на закупку вагонов в 2017 годуТранспорт 12 мая, 10:22
"Оренбургский радиатор" инвестирует в производство алюминиевых теплообменников 75 млн руб.Новости партнеров 12 мая, 10:18
Ученые заблокировали с помощью антибиотиков возможность раковых клеток получать энергиюНаука 12 мая, 10:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Власти Республики Крым инициировали проведение проверки в отношении участников действующей в регионе свободной экономической зоны (СЭЗ) на предмет исполнения ими взятых на себя обязательств по инвестиционным проектам, сообщили в Министерстве экономического развития (МЭР) региона.
"Минэкономразвития Крыма начало проведение проверок участников свободной экономической зоны, допустивших нарушение своих обязательств по осуществлению капитальных вложений по инвестпроектам", - говорится в сообщении.
В нем указано, что уже есть первые результаты внеплановой проверки. В частности, чиновники выявили участника СЭЗ, который допустил "нарушение сроков и объемов осуществления капитальных вложений на сумму порядка 600 млн рублей", название компании в министерстве не сообщили. Власти предложили ей устранить выявленные нарушения. "В случае неустранения участником СЭЗ соответствующих нарушений будет инициировано расторжение договора об условиях деятельности в СЭЗ в судебном порядке", - уточнили в региональном МЭР.
Количество участников СЭЗ в Крыму достигло 870. По данным МЭР, эти компании намерены инвестировать 80 млрд рублей. В январе министр экономического развития региона Андрей Мельников докладывал главе Крыма Сергею Аксенову, что четверть участников СЭЗ, по оценкам властей региона, не отчитались о начале работы.
СЭЗ создана для привлечения инвесторов и предоставления им преференций. Получение статуса участника СЭЗ освобождает от уплаты налогов на имущество организаций на десять лет и земельного налога на три года, понижает тарифы страховых взносов.
При этом одним из условий прохождения инвестиционного проекта (как в рамках СЭЗ, так и отдельно от нее) является обязательная регистрация компании на территории Крымского полуострова. Поэтому фактически, зайдя в регион, "материковые" инвесторы становятся местными. Это также является плюсом для экономики региона, поскольку налоги остаются здесь, уверены власти.