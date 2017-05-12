Мантуров: программа продпомощи малоимущим будет запущена во второй половине 2018 г.

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Программа продовольственной помощи малоимущим будет запущена во второй половине 2018 г., сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в рамках круглого стола в ТПП.

"Вопрос, когда возможно ее (программу - прим. ред.) запустить? Это будет в лучшем случае вторая половина 2018 г. Но, скорее всего, она наберет силу в 2019 г.", - сказал он.

Министр также подчеркнул, что термин "продовольственные карточки" будет заменен на "продовольственные сертификаты".

Ранее 10 мая министерство финансов РФ дало принципиальное согласие на реализацию программы продовольственной помощи малоимущим.

В чем суть программы

Программа адресной продовольственной помощи рассчитана на малоимущих россиян, которые не могут позволить себе "покупать свежее охлажденное мясо, свежую охлажденную рыбу, свежие овощи". Таким образом, владельцы карт смогут приобретать только товары определенной категории, преимущественно скоропортящуюся продукцию.

Действие программы будет распространяться только на продукцию отечественных производителей и станет одной из мер по стимулированию спроса на их товары. Как поясняли ТАСС в Минпромторге, карты продовольственной помощи малоимущим позволят покупать практически любые российские продукты питания, кроме алкоголя и табака.

Система продовольственной помощи малоимущим будет работать на базе банковских карт "Мир". По предварительной информации, ежемесячно на карту будут зачисляться баллы, которые можно будет израсходовать на необходимый набор продуктов. При этом баллы, не потраченные в течение месяца, будут сгорать. С карты невозможно будет снять средства, но, по информации Минпромторга, ее можно будет пополнять.

В программе смогут принять участие любые торговые предприятия. Основное требование - они должны быть подключены к центральной процессинговой системе программы, которую будет администрировать один из крупнейших банков РФ.

Минпромторг РФ оценивал стоимость программы продовольственной помощи малоимущим и стимулирования потребительского спроса в 300 млрд руб.