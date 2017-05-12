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"Дыра" в капитале Татагропромбанка составила 727,2 млн рублей

Экономика и бизнес
12 мая, 11:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Результаты проведенной временной администрацией работы показали, что активы банка снизились на 28%, до 953,9 млн рублей

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Отрицательный капитал татарстанского Татагропромбанка, у которого 5 апреля Банк России отозвал лицензию, составил 727,2 млн руб. При этом на момент отзыва лицензии "дыра" в капитале оценивалась в 351,2 млн руб., следует из материалов "Вестника Банка России".

Результаты проведенной временной администрацией работы показали, что активы банка снизились на 28% - до 953,9 млн руб. против 1,3 млрд руб. до обследования. При этом обязательства кредитной организации составляют почти 1,7 млрд руб.

Банк России отозвал у Татагропромбанка лицензию на осуществление банковских операций в связи с утратой капитала и нарушением законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

По данным регулятора, Татагропромбанк проводил операции, направленные на финансирование кредитных организаций, входящих в неформальную банковскую группу, возглавляемую Татфондбанком.

Согласно данным отчетности, на 1 марта 2017 года Татагропромбанк занимал 400 место по величине активов в банковской системе РФ.

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