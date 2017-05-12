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Кольская ГМК усилила контроль качества руды

Экономика и бизнес
12 мая, 11:33 UTC+3

Для контроля качества руды создана специальная группа рудника "Северный"

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МУРМАНСК, 11 мая. /ТАСС/. Новое структурное подразделение создано в Кольской ГМК на базе контрольно-аналитического центра - группа рудника "Северный". Ее основное направление - совершенствование системы составления баланса металлов на предприятиях Кольской ГМК, усиление контроля за качеством руды, сообщили ТАСС в пресс-службе Кольской ГМК.

"Работа созданной группы рудника "Северный" позволяет получать точные геологические данные для эффективного контроля за качеством руды, планирования работы горнодобывающих мощностей и увеличения экономической эффективности всех производственных подразделений Кольской ГМК", - сообщили в пресс-службе горно-металлургической компании.

Сотрудники группы отбирают пробы руды со всех переделов рудника, в распоряжении контролеров три мобильных комплекса для подготовки проб. Отобранный материал измельчают и отправляют на химический анализ в лабораторию контрольно-аналитического центра. В ней определяют процентное содержание полезных компонентов в товарной руде, направляемой на переработку на обогатительную фабрику. Результаты химического анализа заносятся в систему АИС-техконтроль, с помощью которой все заинтересованные структуры компании получают оперативную информацию по качеству руды. Это позволяет повысить производительность рудника и оперативность в принятии решений о перспективе добычи, корректировок для эффективной отработки запасов месторождения.

По словам мастера контрольный группы рудника "Северный" Льва Гугучкина, все сотрудники работают в соответствии с инструкцией по отбору проб руды. "Чтобы информация была достоверной, главное - правильно отобрать материал в пробу. Если есть дробленая и крупнокусковая руда, то наши контролеры отбирают пропорциональное количество мелкой и крупной фракции. От каждого состава с рудой они отбирают точечные пробы, массой не менее 2 кг каждая, и общим весом более 40 кг. Контролеры работают круглые сутки в три смены, один человек за смену обрабатывает 120-150 кг руды", - рассказал Лев Гугучкин.

Кольская ГМК - ведущий производственный комплекс Мурманской области и один из крупнейших в стране производителей цветных металлов, в том числе стратегических. В общих объемах "Норникеля" на долю Кольской ГМК приходится 39% никеля и 42% кобальта. Продукция поставляется как на внутренний рынок, так и на экспорт в страны Европы. 

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