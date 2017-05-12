НБУ снизил оценку убытков банковской системы страны за 2016 год на 22,2%

Пресс-конференция, посвященная ситуации вокруг наследия Рерихов. ВидеотрансляцияКультура 12 мая, 12:24
Региональным властям предложили ввести раздельный сбор опасных отходовСоциальная ответственность 12 мая, 12:11
Камерный ансамбль Башмета "Солисты Москвы" даст большой юбилейный концертКультура 12 мая, 12:06
Дети войны: дневники школьниц блокадного Ленинграда и подвиги партизан-пионеровОбщество 12 мая, 12:03
Минюст предлагает возвращать часть денег за страховку при досрочном погашении кредитаЭкономика и бизнес 12 мая, 12:01
СМИ: бывший футболист ЦСКА Хонда может перейти в испанский "Леванте"Спорт 12 мая, 11:53
Глава департамента судейства РФС пока не получал решения комиссии по работе КарасеваСпорт 12 мая, 11:48
Бутенко: решение о понижении арбитров в классе принимает департамент судейства РФССпорт 12 мая, 11:43
Андрей Мисюра: за год удалось выйти на восходящую траекториюНовости партнеров 12 мая, 11:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 12 мая. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) пересмотрел показатели работы банковской системы страны за 2016 год и снизил оценку убытков на 22,2%. Согласно обновленным данным, банковская система Украины понесла рекордные убытки в размере 196 млрд гривен (около $7,4 млрд по текущему курсу).
"Оценка убытков работающих и неплатежеспособных банков возросла на 22,2%, или на 35,516 млрд гривен - до 195,658 млрд гривен", - сообщается на сайте финансового регулятора.
Согласно новым данным НБУ, годовой убыток Приватбанка вырос на 21,6%, убыток "Укрсоцбанка" - на 42,3%. Также возросла оценка убытков дочерних российских банков: на 37,7% - Проминвестбанка, на 9% - ВТБ, на 27% - БМ Банка.
Нацбанк в феврале обнародовал предварительные оценку суммарного убытка банковской системы за 2016 год, который составлял также рекордные 160 млрд гривен (около $6 млрд по текущему курсу). При этом убытки банковской системы Украины в 2015 году составили 66,6 млрд гривен (около $2,5 млрд по текущему курсу).