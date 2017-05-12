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НБУ снизил оценку убытков банковской системы страны за 2016 год на 22,2%

Экономика и бизнес
12 мая, 12:19 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 12, мая. /ТАСС

Согласно обновленным данным, банковская система Украины понесла рекордные убытки в размере 196 млрд гривен

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КИЕВ, 12 мая. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) пересмотрел показатели работы банковской системы страны за 2016 год и снизил оценку убытков на 22,2%. Согласно обновленным данным, банковская система Украины понесла рекордные убытки в размере 196 млрд гривен (около $7,4 млрд по текущему курсу).

"Оценка убытков работающих и неплатежеспособных банков возросла на 22,2%, или на 35,516 млрд гривен - до 195,658 млрд гривен", - сообщается на сайте финансового регулятора.

Согласно новым данным НБУ, годовой убыток Приватбанка вырос на 21,6%, убыток "Укрсоцбанка" - на 42,3%. Также возросла оценка убытков дочерних российских банков: на 37,7% - Проминвестбанка, на 9% - ВТБ, на 27% - БМ Банка.

Нацбанк в феврале обнародовал предварительные оценку суммарного убытка банковской системы за 2016 год, который составлял также рекордные 160 млрд гривен (около $6 млрд по текущему курсу). При этом убытки банковской системы Украины в 2015 году составили 66,6 млрд гривен (около $2,5 млрд по текущему курсу).

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